Bahrain senkt Mindestimmobilieninvestition für Goldene Residenz auf 345.000 USD

Mit der Senkung der Investitionsschwelle will das Königreich das Wachstum des Immobiliensektors ankurbeln und mehr ausländischen Investoren die Möglichkeit geben, von dem hohen Lebensstandard und dem attraktiven Immobilienangebot Bahrains zu profitieren. Dies steht im Einklang mit den nationalen Bemühungen, nachhaltige Investitionen zu fördern, das Wirtschaftswachstum zu unterstützen und internationale Talente anzuziehen, die Stabilität und Chancen in der GCC-Region suchen.

MANAMA, Bahrain, 28. November 2025 /PRNewswire/ -- Mit dem Ziel, die Attraktivität des Königreichs Bahrain als erstklassiges Investitionsziel zu steigern, hat die Abteilung für Staatsangehörigkeit, Pässe und Aufenthaltsangelegenheiten (NPRA) des Innenministeriums eine Senkung der Mindestinvestition in Immobilien, die für den Erhalt der Goldenen Residenz erforderlich ist, von 530.555 (BHD 200.000) auf 345.000 USD (BHD 130.000) angekündigt. Es wird erwartet, dass die Entscheidung die Nachfrage nach hochwertigen Immobilien auf einem wettbewerbsintensiven Markt ankurbelt und gleichzeitig die hohen Standards des Golden Residency Programs beibehält, das eine breitere nationale Strategie zur Positionierung Bahrains als regionales Drehkreuz für Langzeitaufenthalte, Geschäfte und Investitionen darstellt.

Die Ankündigung fällt mit der Ausrichtung der „Cityscape"-Ausstellung in Bahrain zusammen und unterstreicht die Rolle des Königreichs bei der Unterstützung eines dynamischen regionalen und lokalen Immobilienmarktes, der für Innovation und nachhaltige Wertschöpfung bekannt ist.

Seine Exzellenz Shaikh Hisham bin Abdulrahman Al Khalifa, Unterstaatssekretär für Staatsangehörigkeits-, Pass- und Aufenthaltsangelegenheiten, hob die Bedeutung dieser Änderung hervor und erklärte, dass „die Reduzierung der Anforderungen für Immobilieninvestitionen das Engagement Bahrains widerspiegelt, ein günstiges Umfeld für globale Investoren zu schaffen, die Stabilität und langfristige Chancen in der Region suchen". Seine Exzellenz führte weiter aus, dass die Aktualisierung „die Wettbewerbsfähigkeit des Golden Residency Program verbessert und gleichzeitig seine Exklusivität bewahrt und sicherstellt, dass es weiterhin ausländische Investoren anziehen kann".

Im Rahmen des aktuellen Programms wird die Goldene Residenz Immobilienbesitzern und Personen gewährt, die mindestens fünf Jahre lang in Bahrain gearbeitet haben und ein durchschnittliches Monatsgehalt von mehr als 2.000 BHD (5.306 USD) beziehen. Die Regelung gilt auch für Rentner, die mindestens 15 Jahre in Bahrain gearbeitet haben und eine durchschnittliche monatliche Rente von mindestens 2.000 BHD beziehen, sowie für nicht in Bahrain ansässige Rentner mit einer durchschnittlichen monatlichen Rente von mehr als 4.000 BHD (10.624 USD).

Die Goldene Residenz wird außerdem talentierten Personen wie Unternehmern, hochqualifizierten Fachleuten und Personen, die einen bedeutenden Beitrag zur nationalen Wirtschaft oder Gesellschaft leisten, angeboten.

Die Goldene Residenz bietet den Inhabern eine langfristige Aufenthaltsgenehmigung, Erleichterungen bei der Unternehmensgründung, das Recht auf mehrfache Einreise und die Möglichkeit, Familienangehörige zu sponsern. Die aktualisierte Investitionsschwelle stärkt Bahrains Position als eines der offensten und attraktivsten Ziele für Investoren in der Region und festigt seinen Ruf als Standort für vermögende Privat- und Geschäftsleute, die ein einladendes Umfeld und eine hohe Lebensqualität suchen.

Weitere Informationen über das Golden Residency Program, einschließlich der Zulassungskriterien und Vorteile, finden Sie im Internet: www.goldenresidency.gov.bh.

