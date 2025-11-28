    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Lidl reduziert die Butterpreise zum siebten Mal in Folge / Der Frische-Discounter untermauert seine Position als Preisführer in Deutschland (FOTO)

    Bad Wimpfen (ots) - Nach den großen Preissenkungen bei Kaffee, Käse, Pasta und
    Lachs setzt Lidl in Deutschland erneut ein starkes Zeichen und baut damit seine
    Vorreiterrolle im Lebensmitteleinzelhandel weiter aus. Ab 29.11.2025 ist die
    "Milbona Deutsche Markenbutter" (250 Gramm) für 1,19 Euro erhältlich. Darüber
    hinaus profitieren die Kunden auch bei weiteren Butterartikeln,
    Mischstreichfetten, einer veganen Butteralternative sowie regional verfügbaren
    Butterartikeln von dauerhaft günstigeren Preisen.

    Butter zählt in Deutschland zu den beliebtesten Grundnahrungsmitteln. Ob aufs
    Brot, beim Plätzchen backen oder Kochen - für viele Verbraucher ist sie ein
    wichtiger Bestandteil des täglichen Genusses. Seit Jahresbeginn hat der
    Frische-Discounter den Preis für Butter bereits um mehr als einen Euro, rund 50
    Prozent, reduziert. Lidl verdeutlicht damit einmal mehr seinen Anspruch,
    hervorragende Qualität sowie eine große Vielfalt zum bestmöglichen Preis zu
    bieten.

    Mit dieser Preisanpassung gibt Lidl erneut sinkende Rohstoffpreise konsequent
    und direkt als Preisvorteil an seine Kunden weiter. Kunden können sich somit
    stets darauf verlassen: Lidl bietet immer das aktuell bestmögliche
    Preis-Leistungs-Verhältnis.

    Und wie immer gilt: bundesweit einheitliche Preise statt regionaler
    Preisunterschiede.

    Diese Butterartikel und -alternativen werden deutschlandweit in allen
    Lidl-Filialen günstiger:

    - Milbona Deutsche Markenbutter, 250 Gramm, neu 1,19 Euro (Grundpreis: 4,76
    Euro/Kilogramm) statt 1,29 Euro
    - Milbona Echte Irische Butter, 250 Gramm, neu 1,99 Euro (Grundpreis: 7,96
    Euro/Kilogramm) statt 2,29 Euro
    - Milbona Sødergården Mischstreichfett ungesalzen Extra, 250 Gramm, neu 1,09
    Euro (Grundpreis: 4,36 Euro/Kilogramm) statt 1,29 Euro
    - Milbona Sødergården Mischstreichfett gesalzen Extra, 250 Gramm, neu 1,09 Euro
    (Grundpreis: 4,36 Euro/Kilogramm) statt 1,29 Euro
    - Milbona Süßrahmbutter, 250 Gramm, neu 1,19 Euro (Grundpreis: 4,76
    Euro/Kilogramm) statt 1,29 Euro
    - Vemondo No Butter, 250 Gramm, neu 1,19 Euro (Grundpreis: 4,76 Euro/Kilogramm)
    statt 1,29 Euro

    Zusätzlich sinkt der Preis dieses regional verfügbaren Produkts (1):

    - Milbona Weidebutter, 250 Gramm, neu 1,69 Euro (Grundpreis: 6,76
    Euro/Kilogramm) statt 1,79 Euro

    (1) Verfügbarkeit nur regional. Milbona Weidebutter: Filialen der
    Lidl-Vertriebsgesellschaften Freienbrink, Großbeeren, Kremmen, Bremen,
    Cloppenburg, Hamburg, Hildesheim, Paderborn, Siek, Wasbek, Westerkappeln,
    Bernburg, Gera, Radeburg, Rostock.

    Die Zugehörigkeit einzelner Filialen kann unter https://www.lidl.de/filialsuche
    , Seite "Rund um die Filiale", eingesehen werden.

    Pressekontakt:

    Corporate Media Relations Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG
    07063/931 60 90 · mailto:presse@lidl.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58227/6168645
    OTS: Lidl




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Lidl reduziert die Butterpreise zum siebten Mal in Folge / Der Frische-Discounter untermauert seine Position als Preisführer in Deutschland (FOTO) Nach den großen Preissenkungen bei Kaffee, Käse, Pasta und Lachs setzt Lidl in Deutschland erneut ein starkes Zeichen und baut damit seine Vorreiterrolle im Lebensmitteleinzelhandel weiter aus. Ab 29.11.2025 ist die "Milbona Deutsche Markenbutter" …