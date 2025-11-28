Lidl reduziert die Butterpreise zum siebten Mal in Folge / Der Frische-Discounter untermauert seine Position als Preisführer in Deutschland (FOTO)

Bad Wimpfen (ots) - Nach den großen Preissenkungen bei Kaffee, Käse, Pasta und

Lachs setzt Lidl in Deutschland erneut ein starkes Zeichen und baut damit seine

Vorreiterrolle im Lebensmitteleinzelhandel weiter aus. Ab 29.11.2025 ist die

"Milbona Deutsche Markenbutter" (250 Gramm) für 1,19 Euro erhältlich. Darüber

hinaus profitieren die Kunden auch bei weiteren Butterartikeln,

Mischstreichfetten, einer veganen Butteralternative sowie regional verfügbaren

Butterartikeln von dauerhaft günstigeren Preisen.



Butter zählt in Deutschland zu den beliebtesten Grundnahrungsmitteln. Ob aufs

Brot, beim Plätzchen backen oder Kochen - für viele Verbraucher ist sie ein

wichtiger Bestandteil des täglichen Genusses. Seit Jahresbeginn hat der

Frische-Discounter den Preis für Butter bereits um mehr als einen Euro, rund 50

Prozent, reduziert. Lidl verdeutlicht damit einmal mehr seinen Anspruch,

hervorragende Qualität sowie eine große Vielfalt zum bestmöglichen Preis zu

bieten.





Mit dieser Preisanpassung gibt Lidl erneut sinkende Rohstoffpreise konsequent

und direkt als Preisvorteil an seine Kunden weiter. Kunden können sich somit

stets darauf verlassen: Lidl bietet immer das aktuell bestmögliche

Preis-Leistungs-Verhältnis.



Und wie immer gilt: bundesweit einheitliche Preise statt regionaler

Preisunterschiede.



Diese Butterartikel und -alternativen werden deutschlandweit in allen

Lidl-Filialen günstiger:



- Milbona Deutsche Markenbutter, 250 Gramm, neu 1,19 Euro (Grundpreis: 4,76

Euro/Kilogramm) statt 1,29 Euro

- Milbona Echte Irische Butter, 250 Gramm, neu 1,99 Euro (Grundpreis: 7,96

Euro/Kilogramm) statt 2,29 Euro

- Milbona Sødergården Mischstreichfett ungesalzen Extra, 250 Gramm, neu 1,09

Euro (Grundpreis: 4,36 Euro/Kilogramm) statt 1,29 Euro

- Milbona Sødergården Mischstreichfett gesalzen Extra, 250 Gramm, neu 1,09 Euro

(Grundpreis: 4,36 Euro/Kilogramm) statt 1,29 Euro

- Milbona Süßrahmbutter, 250 Gramm, neu 1,19 Euro (Grundpreis: 4,76

Euro/Kilogramm) statt 1,29 Euro

- Vemondo No Butter, 250 Gramm, neu 1,19 Euro (Grundpreis: 4,76 Euro/Kilogramm)

statt 1,29 Euro



Zusätzlich sinkt der Preis dieses regional verfügbaren Produkts (1):



- Milbona Weidebutter, 250 Gramm, neu 1,69 Euro (Grundpreis: 6,76

Euro/Kilogramm) statt 1,79 Euro



(1) Verfügbarkeit nur regional. Milbona Weidebutter: Filialen der

Lidl-Vertriebsgesellschaften Freienbrink, Großbeeren, Kremmen, Bremen,

Cloppenburg, Hamburg, Hildesheim, Paderborn, Siek, Wasbek, Westerkappeln,

Bernburg, Gera, Radeburg, Rostock.



Die Zugehörigkeit einzelner Filialen kann unter https://www.lidl.de/filialsuche

, Seite "Rund um die Filiale", eingesehen werden.



