NORMA senkt den Butterpreise auf ein neues Rekordtief
LANDFEIN Deutsche Markenbutter ab sofort nur noch 1,19 Euro pro Stück / Pünktlich zum ersten Advents-Wochenende (FOTO)
Auf NORMA ist wie immer Verlass. Ein weiteres Mal innerhalb weniger Tage senkt
der Nürnberger Lebensmittel-Händler seine Butterprodukte im Preis. Das Stück
Deutsche Markenbutter (250 g) der Discount-Eigenmarke LANDFEIN gibt's ab sofort
und passend zum Wochenendeinkauf für gerade einmal 1,19 Euro - damit wird das
Grundnahrungsmittel ein weiteres Mal um über 7 Prozent günstiger.
Mit der aktuellen Preisänderung setzt NORMA seine konsequente Preisstrategie
fort und hilft Verbraucherinnen und Verbrauchern bei jedem Einkauf dabei,
ordentlich Geld zu sparen. Neben der Butter wurden zuletzt unter anderem auch
Lachsprodukte, Säfte, Weihnachtsschokolade, Pasta und Kaffee günstiger. Ein
echter Mehrwert für alle NORMA-Kundinnen und Kunden.
je nach Verfügbarkeit):
LANDFEIN Deutsche Markenbutter 250 g
Bislang: 1,29 EUR
Jetzt: 1,19 EUR
LANDFEIN Original Irische Butter 250 g
Bislang: 2,29 EUR
Jetzt: 1,99 EUR
LANDFEIN Bergbauern Butter 250 g
Bislang: 1,79 EUR
Jetzt: 1,69 EUR
LANDFEIN Süßrahmbutter 250 g
Bislang: 1,29 EUR
Jetzt: 1,19 EUR
LANDFEIN Die Streichbare, gesalzen 250 g
Bislang: 1,29 EUR
Jetzt: 1,09 EUR
LANDFEIN Die Streichbare, ungesalzen 250 g
Bislang: 1,29 EUR
Jetzt: 1,09 EUR
FRISAN mit Butter mit Meersalz 250 g
Bislang: 1,19 EUR
Jetzt: 0,99 EUR
FRISAN mit Butter ungesalzen 250 g
Bislang: 1,19 EUR
Jetzt: 0,99 EUR
Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,
Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am
Markt.
Pressekontakt:
Katja Heck
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Leiterin Kommunikation und Werbung
Manfred-Roth-Straße 7
D-90766 Fürth
mailto:k.heck@norma-online.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62097/6168650
OTS: NORMA
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu NORMA Group - A1H8BV - DE000A1H8BV3
Das denkt die wallstreetONLINE Community über NORMA Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NORMA Group eingestellt.
Sehr viele Infos, insbesondere zur Strategie. Sehr plausibel fand ich die Erläuterung zum Wasserdeal. Die Sparte wurde zum 19fachen des EBIT verkauft und die Marktkapitalisierung hatte nie diesen Wert widergespiegelt, also war es konsequent diesen Wert im Verkauf zu realisieren, insbesondere da es nahezu kaum Synergieeffekte mit den anderen Sparten gibt. Dem Unternehmen fließt Liquidität in Höhe von 20 EUR pro Aktie zu, daher ist man auch selbst überzeugt, dass der Aktie deutlich unterbewertet ist. Sehr ausführlich wurde erläutert wie Norma bis 2028 eine zweistellige Marge erzielen will. Dem Industriebereich wird großes Wachstum beigemessen und hier will man sich auch verstärken. Die Suche und Identifikation geeigneter Übernahmekandidaten hat wohl schon begonnen, Roland Berger unterstützt hierbei.
Für 2026 liegt noch keine Prognose vor, aber wenn man die vollständig bereinigte EBIT-Marge von 2-3 Prozent für 2025 zugrunde legte, ergäbe sich bei einem Umsatz von 800 Mio ein EBIT i.H.v. 16 bis 24 Mio, bei deutlich verbessertem Finanzergebnis. Demgegenüber stünde ein um die Auskehrung an die Aktionäre bereinigter Börsenwert von rund 130 bis 150 Mio für ein Unternehmen, das netto Finanzschulden frei ist. Die Phantasie bzgl. Margenverbesserung und ertragssteigernder Zukäufe gibt es "on top".
Krümel für die Aktionäre? Bitte erst informieren: