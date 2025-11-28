    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNORMA Group AktievorwärtsNachrichten zu NORMA Group

    NORMA senkt den Butterpreise auf ein neues Rekordtief

    LANDFEIN Deutsche Markenbutter ab sofort nur noch 1,19 Euro pro Stück / Pünktlich zum ersten Advents-Wochenende (FOTO)

    Nürnberg (ots) -

    Auf NORMA ist wie immer Verlass. Ein weiteres Mal innerhalb weniger Tage senkt
    der Nürnberger Lebensmittel-Händler seine Butterprodukte im Preis. Das Stück
    Deutsche Markenbutter (250 g) der Discount-Eigenmarke LANDFEIN gibt's ab sofort
    und passend zum Wochenendeinkauf für gerade einmal 1,19 Euro - damit wird das
    Grundnahrungsmittel ein weiteres Mal um über 7 Prozent günstiger.

    Mit der aktuellen Preisänderung setzt NORMA seine konsequente Preisstrategie
    fort und hilft Verbraucherinnen und Verbrauchern bei jedem Einkauf dabei,
    ordentlich Geld zu sparen. Neben der Butter wurden zuletzt unter anderem auch
    Lachsprodukte, Säfte, Weihnachtsschokolade, Pasta und Kaffee günstiger. Ein
    echter Mehrwert für alle NORMA-Kundinnen und Kunden.

    Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen
    je nach Verfügbarkeit):

    LANDFEIN Deutsche Markenbutter 250 g
    Bislang: 1,29 EUR
    Jetzt: 1,19 EUR

    LANDFEIN Original Irische Butter 250 g
    Bislang: 2,29 EUR
    Jetzt: 1,99 EUR

    LANDFEIN Bergbauern Butter 250 g
    Bislang: 1,79 EUR
    Jetzt: 1,69 EUR

    LANDFEIN Süßrahmbutter 250 g
    Bislang: 1,29 EUR
    Jetzt: 1,19 EUR

    LANDFEIN Die Streichbare, gesalzen 250 g
    Bislang: 1,29 EUR
    Jetzt: 1,09 EUR

    LANDFEIN Die Streichbare, ungesalzen 250 g
    Bislang: 1,29 EUR
    Jetzt: 1,09 EUR

    FRISAN mit Butter mit Meersalz 250 g
    Bislang: 1,19 EUR
    Jetzt: 0,99 EUR

    FRISAN mit Butter ungesalzen 250 g
    Bislang: 1,19 EUR
    Jetzt: 0,99 EUR

    Über NORMA:
    Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,
    Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am
    Markt.

    Pressekontakt:

    Katja Heck
    NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
    Leiterin Kommunikation und Werbung
    Manfred-Roth-Straße 7
    D-90766 Fürth
    mailto:k.heck@norma-online.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62097/6168650
    OTS: NORMA


