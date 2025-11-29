Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 48/25
Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten bieten wir Ihnen die 5 Top und Flop Aktien der Kalenderwoche 48/25, übersichtlich in einer Chartgalerie dargestellt, an. Es werden jeweils die Top und Flop Aktien folgender Indizes in einer Galerie gezeigt: DAX, TecDAX, Dow Jones, US Tech 100, E-Stoxx 50, SMI, ATX, Hang Seng.
Die Zusammenstellung steht Ihnen am Samstag, mit den Daten der vergangenen Woche zur Verfügung. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
Bayer
Performance KW 48/25: +15,23 %
DAX Top 1
DAX Top 2
Commerzbank
Performance KW 48/25: +8,81 %
DAX Top 3
Siemens Energy
Performance KW 48/25: +8,69 %
DAX Top 4
Deutsche Boerse
Performance KW 48/25: +8,05 %
DAX Top 5
Henkel VZ
Performance KW 48/25: +0,26 %
DAX Flop 1
Scout24
Performance KW 48/25: -0,11 %
DAX Flop 2
E.ON
Performance KW 48/25: -2,11 %
DAX Flop 3
RWE
Performance KW 48/25: -2,51 %
DAX Flop 4
Rheinmetall
Performance KW 48/25: -4,62 %
DAX Flop 5
SILTRONIC AG
Performance KW 48/25: +15,73 %
TecDAX Top 1
Bechtle
Performance KW 48/25: +15,51 %
TecDAX Top 2
Evotec
Performance KW 48/25: +14,34 %
TecDAX Top 3
TecDAX Top 4
1&1
Performance KW 48/25: +12,35 %
TecDAX Top 5
SAP
Performance KW 48/25: +1,18 %
TecDAX Flop 1
SUESS MicroTec
Performance KW 48/25: -0,72 %
TecDAX Flop 2
Nordex
Performance KW 48/25: -0,90 %
TecDAX Flop 3
PNE
Performance KW 48/25: -3,44 %
TecDAX Flop 4
HENSOLDT
Performance KW 48/25: -5,92 %
TecDAX Flop 5
Merck & Co
Performance KW 48/25: +9,68 %
Dow Jones Top 1
The Home Depot
Performance KW 48/25: +6,23 %
Dow Jones Top 2
Unitedhealth Group
Performance KW 48/25: +5,98 %
Dow Jones Top 3
Amazon
Performance KW 48/25: +5,74 %
Dow Jones Top 4
American Express
Performance KW 48/25: +5,72 %
Dow Jones Top 5
Honeywell International
Performance KW 48/25: +0,61 %
Dow Jones Flop 1
Walt Disney
Performance KW 48/25: -0,19 %
Dow Jones Flop 2
Chevron Corporation
Performance KW 48/25: -0,23 %
Dow Jones Flop 3
NVIDIA
Performance KW 48/25: -0,28 %
Dow Jones Flop 4
Procter & Gamble
Performance KW 48/25: -0,54 %
Dow Jones Flop 5
Micron Technology
Performance KW 48/25: +15,97 %
US Tech 100 Top 1
Analog Devices
Performance KW 48/25: +15,11 %
US Tech 100 Top 2
Broadcom
Performance KW 48/25: +14,81 %
US Tech 100 Top 3
Marvell Technology
Performance KW 48/25: +14,46 %
US Tech 100 Top 4
Applied Materials
Performance KW 48/25: +13,93 %
US Tech 100 Top 5
Linde
Performance KW 48/25: -0,74 %
US Tech 100 Flop 1
T-Mobile US
Performance KW 48/25: -1,91 %
US Tech 100 Flop 2
Copart
Performance KW 48/25: -2,10 %
US Tech 100 Flop 3
Intuit
Performance KW 48/25: -4,40 %
US Tech 100 Flop 4
Zscaler
Performance KW 48/25: -9,32 %
US Tech 100 Flop 5
Bayer
Performance KW 48/25: +15,23 %
E-Stoxx 50 Top 1
E-Stoxx 50 Top 2
Siemens Energy
Performance KW 48/25: +8,69 %
E-Stoxx 50 Top 3
Compagnie de Saint-Gobain
Performance KW 48/25: +8,58 %
E-Stoxx 50 Top 4
Deutsche Boerse
Performance KW 48/25: +8,05 %
E-Stoxx 50 Top 5
argenx
Performance KW 48/25: -1,27 %
E-Stoxx 50 Flop 1
Wolters Kluwer
Performance KW 48/25: -1,81 %
E-Stoxx 50 Flop 2
SAFRAN
Performance KW 48/25: -2,00 %
E-Stoxx 50 Flop 3
Rheinmetall
Performance KW 48/25: -4,62 %
E-Stoxx 50 Flop 4
Prosus Registered (N)
Performance KW 48/25: -4,81 %
E-Stoxx 50 Flop 5
Amrize
Performance KW 48/25: +7,86 %
SMI Top 1
Kuehne + Nagel International
Performance KW 48/25: +7,67 %
SMI Top 2
Sika
Performance KW 48/25: +6,40 %
SMI Top 3
Holcim
Performance KW 48/25: +6,39 %
SMI Top 4
Partners Group Holding
Performance KW 48/25: +6,20 %
SMI Top 5
Givaudan
Performance KW 48/25: +3,10 %
SMI Flop 1
Swiss Life Holding
Performance KW 48/25: +2,80 %
SMI Flop 2
Nestle
Performance KW 48/25: +0,11 %
SMI Flop 3
Swisscom
Performance KW 48/25: -0,17 %
SMI Flop 4
Roche Holding
Performance KW 48/25: -1,50 %
SMI Flop 5
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Performance KW 48/25: +19,22 %
ATX Top 1
Wienerberger
Performance KW 48/25: +14,92 %
ATX Top 2
UNIQA Insurance Group
Performance KW 48/25: +10,00 %
ATX Top 3
PORR
Performance KW 48/25: +7,91 %
ATX Top 4
voestalpine
Performance KW 48/25: +7,57 %
ATX Top 5
Oesterreichische Post
Performance KW 48/25: +1,67 %
ATX Flop 1
Andritz
Performance KW 48/25: +0,65 %
ATX Flop 2
EVN
Performance KW 48/25: 0,00 %
ATX Flop 3
Verbund Akt.(A)
Performance KW 48/25: -0,24 %
ATX Flop 4
OMV
Performance KW 48/25: -1,66 %
ATX Flop 5
Pop Mart International Group
Performance KW 48/25: +14,55 %
Hang Seng Top 1
Sands China
Performance KW 48/25: +9,80 %
Hang Seng Top 2
CSPC Pharmaceutical Group
Performance KW 48/25: +9,72 %
Hang Seng Top 3
Meituan Registered (B)
Performance KW 48/25: +7,23 %
Hang Seng Top 4
Xiaomi
Performance KW 48/25: +7,14 %
Hang Seng Top 5
Hong Kong Exchanges and Clearing
Performance KW 48/25: -4,53 %
Hang Seng Flop 1
Xinyi Glass Holdings
Performance KW 48/25: -7,04 %
Hang Seng Flop 2
China Shenhua Energy Company (H)
Performance KW 48/25: -7,83 %
Hang Seng Flop 3
Chow Tai Fook Jewellery Group
Performance KW 48/25: -12,50 %
Hang Seng Flop 4
Sun Hung Kai Properties
Performance KW 48/25: -13,16 %
Hang Seng Flop 5
