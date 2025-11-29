ROCKWOOL verlängert sein mehrjähriges Engagement für SailGP bis 2032 und markiert damit die längste Partnerschaft mit einem Team in der Liga

Seit dem Beitritt zur Liga vor der Saison 2 hat ROCKWOOL ein Projekt unterstützt, das sich auf die Entwicklung der nächsten Generation dänischer Folientalente von Weltklasse konzentriert und gleichzeitig Innovation, Nachhaltigkeit und Leistung auf der globalen Bühne präsentiert.

ABU DHABI, UAE, 29. November 2025 /PRNewswire/ -- ROCKWOOL hat sein mehrjähriges Engagement für SailGP erneuert und seine Titelpartnerschaft mit dem unter dänischer Flagge fahrenden ROCKWOOL Racing SailGP Team bis Ende 2032 verlängert. Der Weltmarktführer für Steinwolleprodukte ist seit 2019 Titelpartner und Betreiber des dänischen SailGP-Teams, und diese Vertragsverlängerung markiert ein bedeutendes neues Kapitel in der mittlerweile längsten Teampartnerschaft der globalen Rennsportmeisterschaft.

Andrew Thompson, Geschäftsführer von SailGP , sagte: „Der Glaube von ROCKWOOL an unsere Vision hat dazu beigetragen, die Entwicklung von SailGP zu einer wirklich globalen Hochleistungsmeisterschaft zu gestalten. Ihr erneutes Engagement bis 2032 spricht für die Stärke dessen, was wir gemeinsam geschaffen haben - ein Weltklasseteam, ein ehrgeiziges Aktivierungsprogramm und eine Partnerschaft, die auf dem Wasser und abseits des Wassers einen bedeutenden Wert schafft".

Das ROCKWOOL Racing SailGP Team wurde mit 103,93 km/h beim Großen Preis von Deutschland in Sassnitz das schnellste Team der Segelsportgeschichte.

Außerhalb der Rennbahn hat ROCKWOOL eine der ehrgeizigsten Aktivierungsplattformen für den Sport aufgebaut. Mehr als 4.000 Gäste haben die aufregenden Rennen auf dem Wasser durch sein globales Hospitality-Programm erlebt; das dänische Team holte den SailGP Impact League-Titel in der dritten Saison; und seit 2021 hat das Unternehmen fünf ROCKWOOL Sail Grand Prix-Titelveranstaltungen in Dänemark, Italien, Kanada und Frankreich ausgerichtet - und sich damit als wichtiger Treiber des internationalen Wachstums der Liga etabliert.

Mirella Vitale, Senior Vice President, Marketing, Communications and Public Affairs, ROCKWOOL sagte: „In den vergangenen vier Spielzeiten hat sich diese Partnerschaft zu etwas wahrhaft Starkem entwickelt. Gemeinsam mit SailGP haben wir eine globale Plattform geschaffen, die in unseren Schlüsselmärkten eine echte kommerzielle Wirkung entfaltet, indem sie die Bekanntheit unseres Unternehmens steigert, Tausenden von ROCKWOOL-Gästen ermöglicht, den Rennsport aus erster Hand zu erleben, und Mitarbeiter in 38 Ländern einbindet".

In der Saison 2026 wird ROCKWOOL seine sechste SailGP-Titelpartnerveranstaltung ausrichten - den ROCKWOOL Germany Sail Grand Prix am 22. und 23. August 2026. Tickets können unter SailGP.com/Sassnitz erworben werden.

Sehen Sie das ROCKWOOL Racing SailGP Team dieses Wochenende beim großen Finale des Mubadala Abu Dhabi Sail Grand Prix (29.-30. November). Weitere Informationen finden Sie unter SailGP.com/abudhabi .

