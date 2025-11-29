Neues Rekordhoch! Silber explodiert. Silberpreis vor gewaltiger Jahresendrallye

Bei Silber besteht zweifelsohne Explosionsgefahr. Das in zurückliegenden Silber-Kommentierungen immer wieder thematisierte Angebotsdefizit ist unverändert die Basis des bullischen Szenarios. Plakativ formuliert: Die Lager leeren sich dramatisch. Eine anziehende Nachfrage aus der Industrie und vor allem aus dem Investmentbereich sorgt für immensen Preisdruck. Und wenn diese Entwicklungen auf einen vergleichsweise engen Markt, so wie es bei Silber bekanntlich der Fall ist, treffen, dann knallt es nicht selten.

Silber ließ am gestrigen Freitag nichts anbrennen und jagte auf ein neues Rekordhoch. Die Vehemenz und die Dynamik des Ausbruchs lassen eine Fortsetzung des Preisanstiegs in den kommenden Tagen und Wochen erwarten. Einmal mehr bestätigte sich somit die Annahme, dass Rücksetzer bei Silber (und Gold) antizyklische Einstiegschancen offerieren.

Die Gold-Silber-Ratio dokumentiert das Silber-Momentum

Gold notiert aktuell bei 4.216 US-Dollar, Silber bei 56,4. Die aktuelle Gold-Silber-Ratio liegt entsprechend bei etwa 74,7. Das ist ein neues 52-Wochen-Tief. In den letzten Tagen passierte somit Entscheidendes! Zum Zeitpunkt der letzten Silber-Kommentierung an dieser Stelle lag der Wert der Ratio noch bei über 81. Das zeigt zum einen, dass Silber derzeit ein unfassbares Momentum aufweist. Zum anderen besteht im Vergleich zu Gold noch immer ein gewisses Nachholpotenzial, liegt der langfristig relevante Wert für die Gold-Silber-Ratio doch bei 60.

US-Dollar bricht Erholung ab – Silber profitiert

Die spannende Konstellation im aussagekräftigen US-Dollar-Index war zuletzt Thema im Gold-Kommentar vom 23. November. Der US-Dollar-Index setzte kürzlich zum Sprung über die 100 Punkte an. Dieser Bereich bildet seit Wochen die Oberseite einer Handelsspanne. Die 96,5 Punkte stellen hingegen die Unterseite dar. Der zuletzt zu beobachtende Ausbruchsversuch hätte nun die untere Trendwende forcieren und eine Erholung des US-Dollars einleiten können – so er sich denn bestätigt hätte. Doch dazu kam es nicht. Der US-Dollar-Index fiel rasch wieder unter die 100er Marke und damit in seine angestammte Handelsspanne zurück. Ein Erstarken des Greenbacks hätte die Edelmetalle in Bedrängnis gebracht. Doch diese Kuh scheint nun vorerst vom Eis zu sein. Die Marktakteure preisen zunehmend eine Leitzinssenkung durch die Fed auf der Sitzung vom 10. Dezember ein. Darauf weist auch die Entwicklung der für die Betrachtung wichtigen Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen hin.

Zusammengefasst - Silberpreis vor gewaltiger Jahresendrallye

Die Chancen auf eine knackige Jahresendrallye stehen für Silber exzellent. Angebotssorgen befeuern die Preisentwicklung. Mit dem Ausbruch auf das neue Rekordhoch liegt ein starkes Kaufsignal vor.

Zwar berappelten sich Dax, S&P 500 und Nasdaq 100 zuletzt wieder, doch das Momentum ist derzeit eindeutig auf Seiten von Silber und Gold. Die Aktien der großen Gold- und Silberproduzenten stellen weiterhin exzellente Alternativen zu hochbewerteten Tech-Aktien, wie Nvidia, Palantir dar. Barrick, Newmont, Pan American Silver, Hecla Mining uvm. könnten sich vor dem Hintergrund der zu erwartenden Preisentwicklungen bei Gold und Silber zu furiosen Aufwärtsbewegungen aufschwingen. Es sollte nicht überraschen, wenn das Jahresende 2025 und der Jahresbeginn 2026 ganz im Zeichen von Silber und Gold respektive den Produzentenaktien stehen werden. Kurzum. Die 100 US-Dollar bleiben das übergeordnete Preisziel für Silber. Etwaige Rücksetzer bzw. Korrekturbewegungen sollten im besten Fall auf 46 US-Dollar begrenzt bleiben.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

