Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

Aegon ist ein führender Anbieter von Lebensversicherungen und Altersvorsorgeprodukten mit starker Marktstellung in Europa und den USA. Hauptkonkurrenten sind Allianz, AXA und MetLife. Aegons Alleinstellungsmerkmale sind seine digitale Präsenz und innovativen Vorsorgelösungen.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Aegon nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Aegon gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +6,05 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +22,10 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 7,57 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Aegon investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +112,20 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

