Starke Ausschüttungen
Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger
Mit einer Dividendenrendite von +6,05 % und stabilen Erträgen zeigt diese Aktie, wie sich regelmäßige Ausschüttungen und Kursdisziplin verbinden lassen.
Aegon ist ein führender Anbieter von Lebensversicherungen und Altersvorsorgeprodukten mit starker Marktstellung in Europa und den USA. Hauptkonkurrenten sind Allianz, AXA und MetLife. Aegons Alleinstellungsmerkmale sind seine digitale Präsenz und innovativen Vorsorgelösungen.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Aegon nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Aegon gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +6,05 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +22,10 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 7,57 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung
solide.
Wer vor fünf Jahren in Aegon investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +112,20 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Aegon Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.11.2025
Einen ganz starken Börsentag erlebt die Aegon Aktie. Mit einer Performance von 0,00 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?
Beispielrechnung für 1.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 1.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +6,05 %, eine Investition von etwa 16.529€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2025
|0,380000
|+18,75 %
|+6,05 %
|2024
|0,320000
|+23,08 %
|+5,67 %
|2023
|0,260000
|+30,00 %
|+5,69 %
|2022
|0,200000
|+42,86 %
|+4,21 %
|2021
|0,140000
|0,00 %
|+3,47 %
Warum Aegon für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +6,05 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +22,10 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 7,57
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Aegon Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+3,32 %
|1 Monat
|+0,21 %
|3 Monate
|-2,59 %
|1 Jahr
|-1,49 %
Informationen zur Aegon Aktie
Es gibt 2 Mrd. Aegon Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,68 Mrd. € wert.
Aegon Aktie jetzt kaufen?
Ob die Aegon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aegon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.