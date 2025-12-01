Rheinmetall-DuoRendite-Anleihe mit 4,10% Zinsen und 25% Puffer

Wer auf dem aktuellen Kursnivea mit Hilfe der Rheinmetall-Aktie mit Sicherheitspuffer eine Jahresbruttorendite von 4,10 Prozent erwirtschaften möchte, könnte eine Investition in die neue DuoRendite-Anleihe der Landesbank Baden-Württemberg in Erwägung ziehen.

Die Rheinmetall-Aktie (ISIN: DE0007030009) ist nach den spektakulären Kursgewinnen der vergangenen Jahre im Frühjahr 2025 zuletzt im Zuge einer kräftigen Korrektur der Werte des Rüstungssektors ordentlich unter Druck geraten. Nach ihrem Hoch vom 3.10.25 bei 2.008 Euro ist die Aktie auf ihr aktuelles Niveau bei 1.465 Euro eingebrochen. Allerdings ist es nach wie vor bemerkenswert, dass sich die Aktie seit dem Jahresbeginn 2025 trotz dieses massiven Kursrückganges noch immer mit 140 Prozent im Plus befindet.

50% Rückzahlung nach 12 Monaten

Der Schlusskurs der Rheinmetall-Aktie vom 8.12.25 wird als Startwert für die Anleihe festgeschrieben. Der Basispreis wird bei 75 Prozent des Startwertes liegen. Unabhängig von der Kursentwicklung der Aktie erhalten Anleger am 27.12.26 einen Zinsbetrag von 4,10 Prozent pro Jahr gutgeschrieben. Darüber hinaus findet bereits an diesem Tag die Rückzahlung der Hälfte des Kapitaleinsatzes statt.

Die verbleibenden 500 Euro (=50 Prozent des Kapitaleinsatzes) entsprechen einem Investment in eine Rheinmetall-Aktienanleihe mit der Laufzeit bis 17.12.27. Am zweiten Zinszahlungstag, dem 27.12.27, bekommen Anleger für den auf nunmehr 500 Euro reduzierten Nominalwert ebenfalls den Zinskupon in Höhe von 4,10 Prozent pro Jahr ausbezahlt.

Notiert die Rheinmetall-Aktie am letzten Bewertungstag (17.12.27) auf oder oberhalb des Basispreises, dann erhalten Anleger den ausstehenden Nominalbetrag von 500 Euro gutgeschrieben. Bei einem Aktienkurs unterhalb des Basispreises wird die Tilgung der Anleihe mittels der Zuteilung einer am 8.12.25 ermittelten Anzahl von Rheinmetall-Aktien erfolgen.

Die Duo-Rendite-Aktienanleihe auf die Rheinmetall-Aktie (ISIN: DE000LB6GJG5) kann noch bis 8.12.25 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100,00 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Wegen der bereits nach 12,5 Monaten stattfindenden Rückzahlung der Hälfte des Kapitaleinsatzes halbiert sich für Anleger nicht nur der in absoluten Zahlen ausgedrückte Zinsertrag, sondern auch das Verlustrisiko des direkten Aktieninvestments im Falle einer negativen Kursentwicklung der Aktie.