Starke Ausschüttungen
Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +3,02 %
Eine Rendite von +3,02 % klingt verlockend – doch wie stabil ist die Ausschüttung wirklich? Diese Aktie punktet mit verlässlichem Cashflow und stetigem Wachstum.
SLR Investment Corp. bietet spezialisierte Finanzlösungen für mittelständische Unternehmen und konkurriert mit anderen führenden Finanzdienstleistern durch maßgeschneiderte Angebote und Branchenexpertise.
Dividenden & passives Einkommen: Mit SLR Investment nachhaltige Einkommensströme aufbauen
SLR Investment gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,02 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+27,02 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,58 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote
wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in SLR Investment investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -7,32 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
SLR Investment verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,02 %.
Mit +3,02 % Dividendenrendite bietet SLR Investment ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +27,02 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen SLR Investment für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,02 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 9,58.
SLR Investment weißt eine Marktkapitalisierung von 748,49 Mio. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,02 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
SLR Investment Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.11.2025
Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +0,15 % konnte die SLR Investment Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?
Beispielrechnung für 6.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 6.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,02 %, eine Investition von etwa 198.676€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|210,00
|+20,00 %
|+3,02 %
|2025
|175,00
|+42,86 %
|+4,00 %
|2024
|122,50
|+36,11 %
|+3,28 %
|2023
|90,00
|+33,33 %
|+4,52 %
|2022
|67,50
|+35,00 %
|+4,55 %
|2021
|50,00
|0,00 %
|+3,00 %
Warum SLR Investment für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,02 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +27,02 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 9,58
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen