    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet

    Wirtschaft

    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kartellamtspräsident Mundt warnt vor Wettbewerbsproblemen bei KI

    Wirtschaft - Kartellamtspräsident Mundt warnt vor Wettbewerbsproblemen bei KI
    Foto: KI-Werbung von Google (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Kartellamtspräsident Andreas Mundt warnt vor "Wettbewerbsproblemen" bei Künstlicher Intelligenz.

    Big Tech sei auf fast allen Ebenen der Technologie stark: "Problematisch sind Cloud, Datenzugang und Kapital", sagte er dem "Handelsblatt". So habe Google mit der Internetsuche und YouTube eine enorme Datenbasis, ebenso Meta mit Plattformen wie Facebook. Echten Wettbewerb gebe es nur bei den Basismodellen, die Grundlage für Anwendungen wie ChatGPT oder NotebookLM sind.

    Als Reaktion darauf forderte Mundt, die ökonomischen Rahmenbedingungen in Europa zu verbessern. "Es gibt Wettbewerbsprobleme, wir müssen die Märkte so weit wie möglich offenhalten, aber nicht alle Probleme lassen sich mit dem Wettbewerbsrecht lösen." Um die Finanzierung von Start-ups zu erleichtern, helfe beispielsweise nur eine Kapitalmarktunion in der EU.

    Mundt warnte, dass Vorhaben wie der AI Act Marktstrukturen zementieren könnten. Derartige Regulierung sei wichtig, um Vertrauen zu schaffen und Risiken im Griff zu behalten. "Gleichzeitig müssen wir sehr genau darauf achten, dass solche Regeln nicht unbeabsichtigt Marktstrukturen zementieren." So sei die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) für kleinere Anbieter deutlich schwerer umzusetzen als für große Unternehmen.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Alphabet - A14Y6F - US02079K3059

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Alphabet. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale sowie technische Aspekte der Alphabet-Aktie. Es wird spekuliert, ob die Aktie noch steigen kann, mit Erwägungen zu Teilverkäufen und Kurszielen um die 300 Euro. Zudem wird die Bedeutung von KI-Investitionen, insbesondere im Vergleich zu Nvidia und AMD, hervorgehoben. Einige Beiträge erwähnen die starke Position von Alphabet im KI-Bereich, eigene Chips und mögliche zukünftige Kurssteigerungen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Alphabet eingestellt.


    Verfasst von Redaktion dts
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Wirtschaft Kartellamtspräsident Mundt warnt vor Wettbewerbsproblemen bei KI Kartellamtspräsident Andreas Mundt warnt vor "Wettbewerbsproblemen" bei Künstlicher Intelligenz.Big Tech sei auf fast allen Ebenen der Technologie stark: "Problematisch sind Cloud, Datenzugang und Kapital", sagte er …