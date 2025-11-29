Wirtschaft
Kartellamtspräsident Mundt warnt vor Wettbewerbsproblemen bei KI
Foto: KI-Werbung von Google (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Kartellamtspräsident Andreas Mundt warnt vor "Wettbewerbsproblemen" bei Künstlicher Intelligenz.
Big Tech sei auf fast allen Ebenen der Technologie stark: "Problematisch sind Cloud, Datenzugang und Kapital", sagte er dem "Handelsblatt". So habe Google mit der Internetsuche und YouTube eine enorme Datenbasis, ebenso Meta mit Plattformen wie Facebook. Echten Wettbewerb gebe es nur bei den Basismodellen, die Grundlage für Anwendungen wie ChatGPT oder NotebookLM sind.
Als Reaktion darauf forderte Mundt, die ökonomischen Rahmenbedingungen in Europa zu verbessern. "Es gibt Wettbewerbsprobleme, wir müssen die Märkte so weit wie möglich offenhalten, aber nicht alle Probleme lassen sich mit dem Wettbewerbsrecht lösen." Um die Finanzierung von Start-ups zu erleichtern, helfe beispielsweise nur eine Kapitalmarktunion in der EU.
Mundt warnte, dass Vorhaben wie der AI Act Marktstrukturen zementieren könnten. Derartige Regulierung sei wichtig, um Vertrauen zu schaffen und Risiken im Griff zu behalten. "Gleichzeitig müssen wir sehr genau darauf achten, dass solche Regeln nicht unbeabsichtigt Marktstrukturen zementieren." So sei die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) für kleinere Anbieter deutlich schwerer umzusetzen als für große Unternehmen.
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale sowie technische Aspekte der Alphabet-Aktie. Es wird spekuliert, ob die Aktie noch steigen kann, mit Erwägungen zu Teilverkäufen und Kurszielen um die 300 Euro. Zudem wird die Bedeutung von KI-Investitionen, insbesondere im Vergleich zu Nvidia und AMD, hervorgehoben. Einige Beiträge erwähnen die starke Position von Alphabet im KI-Bereich, eigene Chips und mögliche zukünftige Kurssteigerungen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Alphabet eingestellt.
Magictrader schrieb 26.11.25, 08:36
mitdiskutieren »
Cathie Wood soll gestern 174.000 Aktien für ihren Fonds gekauft haben. Momentan ist die Aktie leicht überkauft, in Schwächephasen wahrscheinlich ein klarer Kauf.
bps schrieb 23.11.25, 18:57
Hallo, weiß hier einer was mit dem Kosmonauten nicht in Ordnung ist 😱 Ist der mit dem Kopf gegen die Wand geknallt 😵💫
Ein schönes Rest Wochenende noch. bps
Ein schönes Rest Wochenende noch. bps
a2karlsruhe schrieb 22.11.25, 15:44
Deine Aussage wirkt extrem einseitig und blendet fast alle relevanten Fakten aus.
Ein paar Punkte, die so schlicht nicht stimmen:
1. „Absturz ohne Ende“
Alphabet liefert stabile Umsätze, starke Margen und massiven Cashflow. Von einem strukturellen Kollaps ist nichts zu sehen – außer in deiner Interpretation.
2. Elliott-Wave-Argument („Welle 5 ist fertig“)
Das ist Spekulation, kein belastbares Modell. Damit kann man jede mögliche Kursbewegung nachträglich begründen. Für eine Investmententscheidung taugt das allein gar nichts.
3. „KI-Investitionen sind eine Luftnummer“
Alphabet gehört zu den wenigen Unternehmen weltweit, die KI vollständig vertikal integrieren: eigene Chips (TPU), DeepMind, Search-Ads als direkte Monetarisierungsmaschine.
Die Behauptung, dass Alphabet die Kapitalkosten nicht verdient, ignoriert völlig deren Skaleneffekte und Cashflow-Power.
4. „Monopolverlust führt zu Gewinneinbrüchen“
Selbst im Worst Case einer Zerschlagung wäre Alphabet für Aktionäre eher mehr wert (Sum-of-the-Parts). Einzelteile wie Search, YouTube oder Cloud würden separat extrem profitabel laufen.
Ein totaler Margeneinbruch ist kein wahrscheinliches Szenario.
5. „Jede Longposition ist im Risiko“
Das gilt für jede Aktie. Die Aussage bringt keinen Mehrwert.
Kurz:
Dein Szenario basiert auf Emotion, nicht auf Fundamentaldaten. Alphabet hat Risiken – aber KI als „Luftnummer“ und ein „Absturz ohne Ende“ sind fachlich nicht haltbar
