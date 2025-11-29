United Labels setzt auf starkes Weihnachtsgeschäft und positives Jahresende
Trotz rückläufiger Neunmonatszahlen blickt United Labels optimistisch auf ein starkes Weihnachtsgeschäft 2025 und setzt auf volle Auftragsbücher sowie neue Online-Partner.
- United Labels AG erwartet ein starkes Weihnachtsgeschäft und eine positive Entwicklung im Gesamtjahr 2025.
- Der Konzernumsatz in den ersten neun Monaten 2025 betrug 11,9 Mio. EUR, im Vergleich zu 14,7 Mio. EUR im Vorjahr.
- Das EBITDA lag bei 0,9 Mio. EUR (Vorjahr: 1,3 Mio. EUR) und der Konzernjahresüberschuss bei 0,2 Mio. EUR (Vorjahr: 0,4 Mio. EUR).
- Im vierten Quartal sind mehr Großkunden-Weihnachtsaktionen geplant als im Vorjahr, einige Aktionen wurden vom dritten ins vierte Quartal verschoben.
- Der Auftragsbestand zum 30.09.2025 stieg auf 11,8 Mio. EUR, wobei Kundenaufträge zunehmend später platziert werden.
- Das Online-Geschäft der Elfen Service GmbH blieb stabil bei 1,6 Mio. EUR, und eine neue E-Commerce-Plattform wurde als Partner für das Weihnachtsgeschäft hinzugewonnen.
