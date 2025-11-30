ViaBTC spendet 3 Millionen HKD zur Unterstützung der Brandopfer und des Wiederaufbaus der Gemeinde im Wang Fuk Court in Tai Po

HONGKONG, 30. November 2025 /PRNewswire/ -- ViaBTC kündigte eine Spende in Höhe von 3 Millionen HKD an die Regierung der Sonderverwaltungsregion Hongkong an, um die Nothilfe und den Wiederaufbau der Gemeinde nach dem Brand im Wang Fuk Court in Tai Po zu unterstützen. Der Beitrag soll den betroffenen Einwohnern helfen, so schnell wie möglich wieder ein normales Leben zu führen.

Haipo Yang, Gründer und Geschäftsführer von ViaBTC, drückte seine tiefe Trauer über die Tragödie aus:„Wir sprechen den Opfern unser tiefes Beileid aus und zollen den Feuerwehrleuten und Rettungskräften, die mutig an vorderster Front standen, höchsten Respekt."