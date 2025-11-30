Xinhua Silk Road
Chinesischer Zinnindustrieriese will seine globale Präsenz mit innovativen Bemühungen ausbauen
Beijing (ots/PRNewswire) - Der im Südwesten Chinas ansässige Hersteller von
veredeltem Zinn Yunnan Tin Group (Holding) Co., Ltd. beschleunigt sein Tempo, um
mit innovationsgetriebenem Wachstum jetzt tiefer in den globalen Zinnmarkt
einzudringen.
Nach jahrhundertelangen Bemühungen hat der chinesische Zinnindustrieriese eine
vollständige Industriekette aufgebaut, die den Abbau, die Verarbeitung, die
Verhüttung, Zinnmaterialien, Zinnchemikalien und das damit verbundene Recycling
umfasst und ihn in den letzten zwei Jahrzehnten zum weltweit größten Hersteller
von raffiniertem Zinn gemacht hat.
Heute finden die Produkte und Materialien des Unternehmens breite Anwendung in
der Luftfahrt, der 5G-Kommunikation, bei PV-Batterien und Halbleiterchips,
wodurch es sich einen festen Platz in der globalen Zinnindustrie erobern konnte.
Im Zeitraum 2021-2025 etablierte das Unternehmen das "4+2"-Industriemodell, bei
dem Nichteisenmetallrohstoffe, Lieferkette und Logistik, neue Materialien und
Tiefenverarbeitung sowie Vermögensverwaltung und unterstützende Branchen
zusammen mit Plattformen für wissenschaftliche und technologische Innovation und
Talentförderung die Säulen seines Kerngeschäfts bilden.
Sun Yong, Vorsitzender der Yunnan Tin Group, sagte, dass ein solches
industrielles Muster nicht nur die bestehenden Vorteile des Unternehmens stärke,
sondern auch eine solide Grundlage für zukunftsorientierte Bereiche schaffe.
Seit 2021 hat das Unternehmen 17 weitere Innovationsplattformen und
-einrichtungen auf Landes- und Provinzebene ins Leben gerufen.
Auf diese Weise entstand eine breite Palette innovativer Technologien, die
Engpässe bei hochwertigen Loten, Lötflussmitteln, ITO-Target-Materialien und
hochreinen Materialien für Halbleiter überwinden.
Für die nächsten fünf Jahre hat die Yunnan Tin Group einen Entwicklungsplan
aufgestellt, der eine spezielle Kampagne zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit
im Bereich der mittleren und hochwertigen Materialien vorsieht, so Sun.
Anstelle von vereinzelten Durchbrüchen strebt das Unternehmen laut Sun
systematische Vorteile an und verlagert seinen Fokus derzeit auf
innovationsgetriebene Wertschöpfung.
In der neuen Ära unternimmt die Yunnan Tin Group verschiedene Anstrengungen, um
ihre globale Präsenz auszubauen: Sie nutzt eine globale Perspektive, um die
Zukunft zu gestalten, beteiligt sich an der Belt and Road-Kooperation und
beschleunigt ihre internationalen Aktivitäten.
Sun skizzierte in diesem Zusammenhang drei Prioritäten: die Öffnung und
Zusammenarbeit zur Schaffung einer globalisierten Industriestruktur, die
Einhaltung grüner Entwicklungsstandards, einschließlich der Entwicklung grüner
Bergwerke, sauberer Produktion und Kreislaufwirtschaft, sowie ein
qualitätsorientiertes Markenimage.
Mit klaren Zielen und Produkten von höchster Qualität ist die Yunnan Tin Group
entschlossen, ein führender Anbieter umfassender Lösungen für die globale Zinn-
und Indiumindustrie zu werden, fügte Sun hinzu.
Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/348509.html
Foto -
https://mma.prnewswire.com/media/2833987/19380375e154471ca1085b40d4308434.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road
-chinesischer-zinnindustrieriese-will-seine-globale-prasenz-mit-innovativen-bemu
hungen-ausbauen-302628549.html
Pressekontakt:
Linlin Yang,
linlinyanglyn@163.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/135504/6168882
OTS: Xinhua Silk Road Information Service
