Chinesischer Zinnindustrieriese will seine globale Präsenz mit innovativen Bemühungen ausbauen

Beijing (ots/PRNewswire) - Der im Südwesten Chinas ansässige Hersteller von

veredeltem Zinn Yunnan Tin Group (Holding) Co., Ltd. beschleunigt sein Tempo, um

mit innovationsgetriebenem Wachstum jetzt tiefer in den globalen Zinnmarkt

einzudringen.



Nach jahrhundertelangen Bemühungen hat der chinesische Zinnindustrieriese eine

vollständige Industriekette aufgebaut, die den Abbau, die Verarbeitung, die

Verhüttung, Zinnmaterialien, Zinnchemikalien und das damit verbundene Recycling

umfasst und ihn in den letzten zwei Jahrzehnten zum weltweit größten Hersteller

von raffiniertem Zinn gemacht hat.





Heute finden die Produkte und Materialien des Unternehmens breite Anwendung in

der Luftfahrt, der 5G-Kommunikation, bei PV-Batterien und Halbleiterchips,

wodurch es sich einen festen Platz in der globalen Zinnindustrie erobern konnte.



Im Zeitraum 2021-2025 etablierte das Unternehmen das "4+2"-Industriemodell, bei

dem Nichteisenmetallrohstoffe, Lieferkette und Logistik, neue Materialien und

Tiefenverarbeitung sowie Vermögensverwaltung und unterstützende Branchen

zusammen mit Plattformen für wissenschaftliche und technologische Innovation und

Talentförderung die Säulen seines Kerngeschäfts bilden.



Sun Yong, Vorsitzender der Yunnan Tin Group, sagte, dass ein solches

industrielles Muster nicht nur die bestehenden Vorteile des Unternehmens stärke,

sondern auch eine solide Grundlage für zukunftsorientierte Bereiche schaffe.

Seit 2021 hat das Unternehmen 17 weitere Innovationsplattformen und

-einrichtungen auf Landes- und Provinzebene ins Leben gerufen.



Auf diese Weise entstand eine breite Palette innovativer Technologien, die

Engpässe bei hochwertigen Loten, Lötflussmitteln, ITO-Target-Materialien und

hochreinen Materialien für Halbleiter überwinden.



Für die nächsten fünf Jahre hat die Yunnan Tin Group einen Entwicklungsplan

aufgestellt, der eine spezielle Kampagne zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit

im Bereich der mittleren und hochwertigen Materialien vorsieht, so Sun.



Anstelle von vereinzelten Durchbrüchen strebt das Unternehmen laut Sun

systematische Vorteile an und verlagert seinen Fokus derzeit auf

innovationsgetriebene Wertschöpfung.



In der neuen Ära unternimmt die Yunnan Tin Group verschiedene Anstrengungen, um

ihre globale Präsenz auszubauen: Sie nutzt eine globale Perspektive, um die

Zukunft zu gestalten, beteiligt sich an der Belt and Road-Kooperation und

beschleunigt ihre internationalen Aktivitäten.



Sun skizzierte in diesem Zusammenhang drei Prioritäten: die Öffnung und

Zusammenarbeit zur Schaffung einer globalisierten Industriestruktur, die

Einhaltung grüner Entwicklungsstandards, einschließlich der Entwicklung grüner

Bergwerke, sauberer Produktion und Kreislaufwirtschaft, sowie ein

qualitätsorientiertes Markenimage.



Mit klaren Zielen und Produkten von höchster Qualität ist die Yunnan Tin Group

entschlossen, ein führender Anbieter umfassender Lösungen für die globale Zinn-

und Indiumindustrie zu werden, fügte Sun hinzu.



Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/348509.html



Foto -

https://mma.prnewswire.com/media/2833987/19380375e154471ca1085b40d4308434.jpg



View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road

-chinesischer-zinnindustrieriese-will-seine-globale-prasenz-mit-innovativen-bemu

hungen-ausbauen-302628549.html



Pressekontakt:



Linlin Yang,

linlinyanglyn@163.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/135504/6168882

OTS: Xinhua Silk Road Information Service







