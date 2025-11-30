    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Chinesischer Zinnindustrieriese will seine globale Präsenz mit innovativen Bemühungen ausbauen

    Beijing (ots/PRNewswire) - Der im Südwesten Chinas ansässige Hersteller von
    veredeltem Zinn Yunnan Tin Group (Holding) Co., Ltd. beschleunigt sein Tempo, um
    mit innovationsgetriebenem Wachstum jetzt tiefer in den globalen Zinnmarkt
    einzudringen.

    Nach jahrhundertelangen Bemühungen hat der chinesische Zinnindustrieriese eine
    vollständige Industriekette aufgebaut, die den Abbau, die Verarbeitung, die
    Verhüttung, Zinnmaterialien, Zinnchemikalien und das damit verbundene Recycling
    umfasst und ihn in den letzten zwei Jahrzehnten zum weltweit größten Hersteller
    von raffiniertem Zinn gemacht hat.

    Heute finden die Produkte und Materialien des Unternehmens breite Anwendung in
    der Luftfahrt, der 5G-Kommunikation, bei PV-Batterien und Halbleiterchips,
    wodurch es sich einen festen Platz in der globalen Zinnindustrie erobern konnte.

    Im Zeitraum 2021-2025 etablierte das Unternehmen das "4+2"-Industriemodell, bei
    dem Nichteisenmetallrohstoffe, Lieferkette und Logistik, neue Materialien und
    Tiefenverarbeitung sowie Vermögensverwaltung und unterstützende Branchen
    zusammen mit Plattformen für wissenschaftliche und technologische Innovation und
    Talentförderung die Säulen seines Kerngeschäfts bilden.

    Sun Yong, Vorsitzender der Yunnan Tin Group, sagte, dass ein solches
    industrielles Muster nicht nur die bestehenden Vorteile des Unternehmens stärke,
    sondern auch eine solide Grundlage für zukunftsorientierte Bereiche schaffe.
    Seit 2021 hat das Unternehmen 17 weitere Innovationsplattformen und
    -einrichtungen auf Landes- und Provinzebene ins Leben gerufen.

    Auf diese Weise entstand eine breite Palette innovativer Technologien, die
    Engpässe bei hochwertigen Loten, Lötflussmitteln, ITO-Target-Materialien und
    hochreinen Materialien für Halbleiter überwinden.

    Für die nächsten fünf Jahre hat die Yunnan Tin Group einen Entwicklungsplan
    aufgestellt, der eine spezielle Kampagne zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit
    im Bereich der mittleren und hochwertigen Materialien vorsieht, so Sun.

    Anstelle von vereinzelten Durchbrüchen strebt das Unternehmen laut Sun
    systematische Vorteile an und verlagert seinen Fokus derzeit auf
    innovationsgetriebene Wertschöpfung.

    In der neuen Ära unternimmt die Yunnan Tin Group verschiedene Anstrengungen, um
    ihre globale Präsenz auszubauen: Sie nutzt eine globale Perspektive, um die
    Zukunft zu gestalten, beteiligt sich an der Belt and Road-Kooperation und
    beschleunigt ihre internationalen Aktivitäten.

    Sun skizzierte in diesem Zusammenhang drei Prioritäten: die Öffnung und
    Zusammenarbeit zur Schaffung einer globalisierten Industriestruktur, die
    Einhaltung grüner Entwicklungsstandards, einschließlich der Entwicklung grüner
    Bergwerke, sauberer Produktion und Kreislaufwirtschaft, sowie ein
    qualitätsorientiertes Markenimage.

    Mit klaren Zielen und Produkten von höchster Qualität ist die Yunnan Tin Group
    entschlossen, ein führender Anbieter umfassender Lösungen für die globale Zinn-
    und Indiumindustrie zu werden, fügte Sun hinzu.

