Revitalisierung am Garzweiler: RWE verkauft leerstehende Dörfer!

RWE Power AG hat den Verkauf von leerstehenden Häusern in fünf Dörfern nahe des Braunkohletagebaus Garzweiler gestartet. Diese Dörfer, Keyenberg, Kuckum, Oberwestrich, Unterwestrich und Berverath, gehören zur Stadt Erkelenz und beherbergen über 500 Immobilien, die größtenteils seit Jahren ungenutzt sind. Der Verkauf erfolgt im Rahmen der Revitalisierung dieser Gebiete, nachdem der Ausstieg aus dem Braunkohleabbau 2022 vorgezogen wurde. Viele der ehemaligen Bewohner hatten ihre Häuser bereits verkauft, und nun sollen die leerstehenden Gebäude wieder bewohnt werden.

Das nordrhein-westfälische Bauministerium hat bekannt gegeben, dass zunächst 25 Immobilien auf Online-Immobilienportalen angeboten werden. Diese umfassen eine Vielzahl von Gebäudetypen, darunter Backsteinbauten, Einfamilienhäuser aus der Nachkriegszeit und historische Bauernhöfe. Ehemalige Eigentümer oder deren Nachkommen haben ein zeitlich begrenztes Vorkaufsrecht, jedoch zeigt sich das Interesse an einem Rückkauf als gering. Aktuell befinden sich nur zehn frühere Besitzer in ernsthaften Verhandlungen, und bislang wurde lediglich ein Grundstück zurückgekauft. In den kommenden Jahren sollen schrittweise alle Immobilien auf den Markt kommen, wobei die Stadt Erkelenz die Entwicklung zu sogenannten "Dörfern der Zukunft" koordiniert.

Bauministerin Ina Scharrenbach äußerte sich optimistisch und betonte, dass der Erwerb der ersten Wohnhäuser einen wichtigen Schritt zur Wiederbelebung der Dörfer darstellt. Die RWE-Aktie profitiert derweil von dieser Entwicklung und verzeichnet ein starkes Jahresplus von knapp 47 Prozent. Aktuell wird die Aktie mit 43,42 Euro bewertet, und Analysten von Jefferies und Barclays haben Kursziele von 54 Euro bzw. 52 Euro festgelegt, beide mit einer Kaufempfehlung. Auch andere Banken wie RBC Capital Markets und JP Morgan haben positive Bewertungen abgegeben.

Insgesamt zeigt die Situation in den Dörfern am Garzweiler, dass trotz der Herausforderungen beim Verkauf der Immobilien eine Chance zur Revitalisierung und Neugestaltung der Region besteht. Die kommenden Jahre werden entscheidend sein, um die geplanten Entwicklungen in die Tat umzusetzen und das Leben in diesen einst lebendigen Dörfern zurückzubringen.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 43,80EUR auf Tradegate (28. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.