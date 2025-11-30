Neue EU-KI-Cloud von SAP: Souveränität und Innovation für Unternehmen!

Ein wesentlicher Bestandteil dieser Initiative ist die Partnerschaft mit Cohere, die agentische KI nach Europa bringt. Das neue Modell von Cohere, Cohere North, wird in die SAP Business Technology Platform integriert. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, Unternehmen mit strengen Anforderungen an die Datenresidenz robuste KI-Funktionen zu bieten, die in zentrale Geschäftsprozesse integriert werden können. Die beiden Partner streben an, präzisere Analysen, bessere Entscheidungsunterstützung und intelligentere Prozessautomatisierung zu ermöglichen, ohne die europäische Souveränität zu gefährden.

SAP hat eine neue EU-KI-Cloud vorgestellt, die als zentrales Element seiner Souveränitätsstrategie fungiert. Diese Cloud ermöglicht es europäischen Unternehmen, Künstliche Intelligenz (KI) zu nutzen, ohne Kompromisse bei Regulierung und Datenhoheit eingehen zu müssen. Die EU-KI-Cloud wird als strategisches Dach für alle bisherigen Initiativen zur europäischen Daten- und Technologiesouveränität positioniert. SAP bietet eine vollständig souveräne Cloud-Architektur, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Daten in SAP-Rechenzentren, auf europäischer Infrastruktur oder lokal zu verarbeiten. Dies gewährleistet, dass alle Daten innerhalb der EU bleiben und regulatorische Vorgaben eingehalten werden.

Die EU-KI-Cloud wird von einem Netzwerk führender Technologiepartner unterstützt, darunter Cohere, Mistral AI und OpenAI. SAP integriert deren Modelle in die eigene Plattform und ermöglicht den Kunden den Zugriff auf verschiedene Dienste. Unternehmen sollen in der Lage sein, KI-Anwendungen flexibel zu entwickeln, auszurollen und zu skalieren, während sie europäische Standards einhalten.

SAP bietet die EU-KI-Cloud in unterschiedlichen Betriebsmodellen an, um den verschiedenen Sicherheitsbedürfnissen gerecht zu werden. Die SAP Sovereign Cloud nutzt eine europäische Infrastruktur ohne US-Hyperscaler. Für maximale Kontrolle können Unternehmen auch souveräne On-Site-Installationen in ihren eigenen Rechenzentren betreiben. Zudem stehen spezielle Dienste über ausgewählte internationale Cloud-Anbieter zur Verfügung. Für den öffentlichen Sektor in Deutschland wird die Delos Cloud angeboten, die zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen bietet.

Die Schweizer Großbank UBS hat SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen, da die Nachfrage im zweiten Halbjahr 2025 sowie die Wachstumsaussichten und das Potenzial von KI im Fokus standen. Die Investorenveranstaltung in Zürich unterstrich das Interesse an SAPs "Rise"-Plattform und den zukünftigen Einsatz von Barmitteln.

