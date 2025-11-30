Deutsche Börse plant Übernahme von Allfunds: Chancen und Risiken im Blick!

Analysten der UBS haben das Übernahmevorhaben als potenziell ergebnistreibend eingestuft. Sie prognostizieren, dass der Gewinn je Aktie um rund 5 Prozent steigen könnte, basierend auf erwarteten Kostensynergien von 35 Prozent bis 2026. Allerdings könnte die Deutsche Börse aufgrund ihrer Ratingvorgaben und der erhöhten Verschuldung voraussichtlich ein Jahr lang keine Aktienrückkäufe durchführen. Die Aktie der Deutschen Börse reagierte positiv auf die Übernahmeankündigung und verzeichnete einen Anstieg von etwa 5 Prozent innerhalb einer Woche.

Die Deutsche Börse hat in dieser Woche exklusive Verhandlungen über die Übernahme der britischen Allfunds Group bestätigt, was einen bedeutenden Schritt in ihrer Expansion im Fondsgeschäft darstellt. Das Übernahmeangebot beläuft sich auf 8,80 Euro pro Aktie, wobei die Zahlung zur Hälfte in bar und zur Hälfte in Aktien der Deutschen Börse erfolgt, ergänzt durch eine Dividende von 0,20 Euro. Insgesamt würde die Transaktion etwa 5,3 Milliarden Euro kosten und stellt einen Aufschlag von 32,5 Prozent auf den letzten Schlusskurs von Allfunds dar.

Die strategische Passgenauigkeit des Zukaufs wird von Analysten hervorgehoben. Während die Deutsche Börse ihre Fondsservices hauptsächlich im deutschsprachigen Raum anbietet, ist Allfunds in Ländern wie Italien, Spanien und Frankreich stark vertreten. Diese geografische Ergänzung und das ähnliche Geschäftsmodell könnten erhebliche Einsparpotenziale eröffnen. DZ-Bank-Analyst Philipp Hässler sieht die Übernahme ebenfalls positiv, weist jedoch darauf hin, dass das Angebot nicht günstig sei, da Allfunds mit einem KGV von 18,6 für 2026 bewertet wird. Dennoch könnte eine Prämie aufgrund der strategischen Sinnhaftigkeit gerechtfertigt sein.

Dennoch gibt es Risiken, die den Deal gefährden könnten, darunter mögliche Gegenangebote, ein intensives Wettbewerbsumfeld und die Gefahr, dass eine der Parteien abspringt. Die UBS stuft die Deutsche-Börse-Aktie neutral ein, mit einem Kursziel von 250 Euro, während die DZ-Bank ihr Kaufen-Rating mit einem Kursziel von 275 Euro beibehält.

Zusätzlich haben Analysten von JPMorgan die Deutsche Börse positiv bewertet, was zu einem Anstieg der Aktienkurse führte. Trotz eines Rückgangs von bis zu 31 Prozent seit dem Rekordhoch im Mai, sehen Analysten Potenzial für eine Rückkehr auf Rekordniveau.

