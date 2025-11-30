Inflation sinkt auf 2,3%: DAX trotzt Preisdruck und zeigt positive Signale!

Im November 2025 wird die Inflation in Deutschland voraussichtlich auf 2,3 Prozent sinken, wie eine erste Schätzung des Statistischen Bundesamts (Destatis) zeigt. Im Vergleich zum Vormonat Oktober wird ein Rückgang der Verbraucherpreise um 0,2 Prozent erwartet, was auf eine Abnahme des Preisauftriebs hinweist. Die Kerninflation, die Nahrungsmittel und Energie ausschließt und als wichtiger Indikator für den zugrunde liegenden Preisdruck gilt, liegt bei 2,7 Prozent. Dies verdeutlicht, dass der binnenwirtschaftliche Preisauftrieb weiterhin spürbar ist. Sebastian Becker, Volkswirt bei Deutsche Bank Research, warnt jedoch, dass die Teuerungsrate seit vier Monaten über der symbolisch wichtigen Marke von zwei Prozent liegt. Besonders besorgniserregend sind die anhaltend steigenden Preise im Dienstleistungssektor, die um 3,5 Prozent zugenommen haben, ohne Anzeichen einer Entspannung zu zeigen.

Trotz dieser inflationsbedingten Herausforderungen zeigt der Deutsche Aktienindex (DAX) eine positive Entwicklung. Der DAX könnte am "Black Friday" eine starke Börsenwoche abschließen, auch wenn der Handelsauftakt am Freitag voraussichtlich ruhig verlaufen wird. Der Broker IG taxierte den DAX zwei Stunden vor Handelsbeginn auf 23.777 Punkte, was auf ein Wochenplus von etwa drei Prozent hindeutet. Dennoch wird der November voraussichtlich mit einem Minus von 0,8 Prozent enden. Der DAX hat kürzlich sowohl die 200-Tage-Linie als auch die 21-Tage-Linie überschritten, was positive Signale für die Charttechnik sendet.

Die Stimmung an den Märkten hat sich verbessert, insbesondere aufgrund der Hoffnung auf einen Waffenstillstand in der Ukraine und der Aussicht auf eine mögliche Zinssenkung der US-Notenbank (Fed) im Dezember. Diese Faktoren tragen zur Rückkehr der Risikobereitschaft bei den Anlegern bei. Emmanuel Cau, Aktienstratege bei Barclays Bank, betont, dass ein Waffenstillstand in der Ukraine ein großes Risiko für Europa beseitigen könnte und die Anleger dazu anregen würde, die positiven Aspekte einer Deeskalation zu betrachten.

In den USA wird der Handel am "Black Friday" voraussichtlich verhalten sein, da viele Anleger die Zeit für ein verlängertes Wochenende nutzen. Die Aufmerksamkeit der Anleger wird auf Schnäppchen im Einzelhandel gerichtet sein, was die Marktaktivität beeinflussen könnte.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 23.854PKT auf L&S Exchange (28. November 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.