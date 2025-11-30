    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEssilorLuxottica AktievorwärtsNachrichten zu EssilorLuxottica
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    EssilorLuxottica: Auf dem Weg zur Marktführerschaft im Smartglasses-Segment!

    EssilorLuxottica: Auf dem Weg zur Marktführerschaft im Smartglasses-Segment!
    Foto: EssilorLuxottica

    EssilorLuxottica, der italienisch-französische Brillenriese, könnte bis 2026 zu den wachstumsstärksten europäischen Blue Chips zählen, insbesondere durch den aufkommenden Markt für Smartglasses. Analysten der UBS heben hervor, dass das Unternehmen von einem klaren First-Mover-Vorteil in diesem Segment profitiert, das bis 2040 auf etwa 110 Milliarden Euro anwachsen könnte. Dank starker Marken und zahlreicher Lizenzen ist EssilorLuxottica gut positioniert, um das Wachstum in diesem noch jungen Markt zu gestalten.

    Bereits im Jahr 2026 wird ein zweistelliges Wachstum des Unternehmens prognostiziert, unterstützt durch innovative Produkte wie Smartglasses und die Einführung der Stellest-Technologie in den USA. Die UBS hebt zudem den jährlichen freien Cashflow von über 4 Milliarden Euro hervor, der EssilorLuxottica die Möglichkeit gibt, in dynamische Märkte wie China, Indien und Brasilien zu expandieren. Die Aktien des Unternehmens haben im laufenden Jahr bereits um etwa 35 Prozent zugelegt und notieren nahe ihrer Rekordhochs. Trotz eines erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 38,1 für 2026 erscheint die Aktie aus Sicht der UBS aufgrund der Wachstumsaussichten und der Marktstellung attraktiv. Das Kursziel wurde auf 355 Euro angehoben, was ein Potenzial von rund 22 Prozent darstellt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu EssilorLuxottica!
    Long
    270,09€
    Basispreis
    4,05
    Ask
    × 7,63
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    353,39€
    Basispreis
    4,53
    Ask
    × 6,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Eine zentrale Erkenntnis einer UBS-Befragung zeigt, dass die Nachfrage nach Smartglasses bis 2026 erheblich steigen dürfte. Rund 80 Prozent der Befragten planen innerhalb eines Jahres einen Kauf, wobei vor allem bekannte Marken bevorzugt werden. Da viele Verbraucher die Funktionen der Geräte noch nicht vollständig verstehen, könnte zusätzliche Konkurrenz den Gesamtmarkt eher vergrößern als belasten. Besitzer von Smartglasses sind zudem bereit, im Durchschnitt 30 Prozent mehr zu zahlen als potenzielle Neukunden.

    Langfristig traut die UBS EssilorLuxottica eine Marktführerschaft mit einem Anteil von rund 30 Prozent im Smartglasses-Segment zu, was theoretisch einen Umsatz von etwa 31 Milliarden Euro bedeuten würde. Obwohl die Bandbreite möglicher Entwicklungen hoch bleibt, bewerten die Analysten dieses Szenario mit einer Wahrscheinlichkeit von 40 Prozent.

    Zusammenfassend lässt sich sagen, dass EssilorLuxottica in einer vielversprechenden Position ist, um von der wachsenden Nachfrage nach Smartglasses zu profitieren und sich als einer der am schnellsten wachsenden Akteure in der Branche zu etablieren.



    EssilorLuxottica

    -1,34 %
    +2,22 %
    -0,41 %
    +16,92 %
    +35,80 %
    +79,41 %
    +159,41 %
    +157,83 %
    +408,36 %
    ISIN:FR0000121667WKN:863195

    Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,34 % und einem Kurs von 309EUR auf Tradegate (28. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.





    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    EssilorLuxottica: Auf dem Weg zur Marktführerschaft im Smartglasses-Segment! EssilorLuxottica, der italienisch-französische Brillenriese, könnte bis 2026 zu den wachstumsstärksten europäischen Blue Chips zählen, insbesondere durch den aufkommenden Markt für Smartglasses. Analysten der UBS heben hervor, dass das Unternehmen …