EssilorLuxottica: Auf dem Weg zur Marktführerschaft im Smartglasses-Segment!

Bereits im Jahr 2026 wird ein zweistelliges Wachstum des Unternehmens prognostiziert, unterstützt durch innovative Produkte wie Smartglasses und die Einführung der Stellest-Technologie in den USA. Die UBS hebt zudem den jährlichen freien Cashflow von über 4 Milliarden Euro hervor, der EssilorLuxottica die Möglichkeit gibt, in dynamische Märkte wie China, Indien und Brasilien zu expandieren. Die Aktien des Unternehmens haben im laufenden Jahr bereits um etwa 35 Prozent zugelegt und notieren nahe ihrer Rekordhochs. Trotz eines erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 38,1 für 2026 erscheint die Aktie aus Sicht der UBS aufgrund der Wachstumsaussichten und der Marktstellung attraktiv. Das Kursziel wurde auf 355 Euro angehoben, was ein Potenzial von rund 22 Prozent darstellt.

EssilorLuxottica, der italienisch-französische Brillenriese, könnte bis 2026 zu den wachstumsstärksten europäischen Blue Chips zählen, insbesondere durch den aufkommenden Markt für Smartglasses. Analysten der UBS heben hervor, dass das Unternehmen von einem klaren First-Mover-Vorteil in diesem Segment profitiert, das bis 2040 auf etwa 110 Milliarden Euro anwachsen könnte. Dank starker Marken und zahlreicher Lizenzen ist EssilorLuxottica gut positioniert, um das Wachstum in diesem noch jungen Markt zu gestalten.

Eine zentrale Erkenntnis einer UBS-Befragung zeigt, dass die Nachfrage nach Smartglasses bis 2026 erheblich steigen dürfte. Rund 80 Prozent der Befragten planen innerhalb eines Jahres einen Kauf, wobei vor allem bekannte Marken bevorzugt werden. Da viele Verbraucher die Funktionen der Geräte noch nicht vollständig verstehen, könnte zusätzliche Konkurrenz den Gesamtmarkt eher vergrößern als belasten. Besitzer von Smartglasses sind zudem bereit, im Durchschnitt 30 Prozent mehr zu zahlen als potenzielle Neukunden.

Langfristig traut die UBS EssilorLuxottica eine Marktführerschaft mit einem Anteil von rund 30 Prozent im Smartglasses-Segment zu, was theoretisch einen Umsatz von etwa 31 Milliarden Euro bedeuten würde. Obwohl die Bandbreite möglicher Entwicklungen hoch bleibt, bewerten die Analysten dieses Szenario mit einer Wahrscheinlichkeit von 40 Prozent.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass EssilorLuxottica in einer vielversprechenden Position ist, um von der wachsenden Nachfrage nach Smartglasses zu profitieren und sich als einer der am schnellsten wachsenden Akteure in der Branche zu etablieren.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,34 % und einem Kurs von 309EUR auf Tradegate (28. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.