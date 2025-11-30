Deutsche Telekom: Trotz Kurszielsenkung – Analysten sehen Chancen!

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für die Deutsche Telekom von 40 auf 37 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Outperform" belassen. Analyst Ottavio Adorisio begründet diese Anpassung mit den Herausforderungen, die die Bonner Aktien im Jahr 2025 aufgrund einer verstärkten Konkurrenz aus den USA und trüberen Perspektiven im deutschen Breitbandgeschäft erfahren haben. Trotz dieser Bedenken wird erwartet, dass der Gegenwind, verursacht durch steigende Personal- und Energiekosten, nachlassen wird und das Breitbandgeschäft weiterhin wachsen kann. Zudem wird der Wettbewerb durch Elon Musks Starlink als eher unwahrscheinlich eingeschätzt, was insgesamt Chancen für die Aktien der Deutschen Telekom eröffnet.

Parallel dazu hat die US-Bank JPMorgan das Kursziel für die Deutsche Telekom von 43,50 auf 39 Euro gesenkt und die Aktie von der "Analyst Focus List" gestrichen, während die Einstufung auf "Overweight" beibehalten wurde. Analyst Akhil Dattani verweist auf das Rekordjahr 2024 und ein moderateres laufendes Jahr, wobei er für 2026 eine lang erwartete Konsolidierung in der Branche prognostiziert. Die Schwäche der großen Akteure wie Deutsche Telekom und Telefonica hat die Kursgewinne vieler Unternehmen, die von Konsolidierungsfantasien profitieren könnten, überschattet. Dattani erwartet, dass das Umsatzwachstum moderat bleibt, jedoch die Ergebnisentwicklung durch Kostensenkungen und eine disziplinierte Kapitalverwendung profitieren könnte.

Die anhaltende Konsolidierungsfantasie in der Branche, die trotz niedriger Bewertungen besteht, wird als besonders wichtig erachtet. Dattani hebt die Deutsche Telekom sowie andere Unternehmen wie Orange, Bouygues, SES, BT, Tele2 und Telia als Favoriten für 2026 hervor, während er Unternehmen wie Sunrise, Swisscom, Nos und Vodafone negativ bewertet.

Insgesamt zeigen die aktuellen Analysen von Bernstein Research und JPMorgan, dass die Deutsche Telekom trotz der gesenkten Kursziele und der Herausforderungen im Markt weiterhin als eine attraktive Investitionsmöglichkeit gilt. Die Aussichten auf ein wachsendes Breitbandgeschäft und die Möglichkeit einer Konsolidierung in der Branche könnten den Aktienkurs in Zukunft positiv beeinflussen.

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 27,77EUR auf Tradegate (28. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.