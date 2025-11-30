Puma-Aktie springt um 17%: Übernahmegerüchte sorgen für Aufsehen!

Die Puma-Aktie erlebte am Donnerstag einen bemerkenswerten Kursanstieg von über 17 Prozent und erreichte damit fast 20 Euro. Dies geschah im Kontext von Übernahmegerüchten, die den bislang enttäuschenden Kursverlauf im Jahr 2025 aufhellten. Laut Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg erwägt der chinesische Sportartikelhersteller Anta Sports, der bereits Marken wie Fila und Jack Wolfskin besitzt, eine Offerte für Puma. Auch andere Unternehmen, darunter der chinesische Konkurrent Li Ning und der japanische Hersteller Asics, sollen Interesse an einer Übernahme haben.

Die Spekulationen über eine mögliche Übernahme sind nicht neu. Bereits im August berichtete Bloomberg, dass die französische Milliardärsfamilie Pinault, die einen 30-prozentigen Anteil an Puma hält, einen Verkauf in Erwägung ziehe. Dies führte zu einem Kursanstieg von 16 Prozent. Kurz darauf berichtete das "Manager Magazin", dass der Finanzinvestor CVC und die US-Markenmanager von Authentic Brands Group ebenfalls an Puma interessiert seien, was zu einem weiteren Kursplus von rund 17 Prozent führte. Allerdings blieben diese Kursgewinne ohne substanzielle Fakten und führten dazu, dass die Aktie Mitte November auf den tiefsten Stand seit 2016 fiel, mit einem Verlust von fast 87 Prozent im Vergleich zum Rekordhoch von über 115 Euro vor vier Jahren.

Die Reaktion der Aktionäre von Anta Sports auf die Übernahmegerüchte war eher gelassen, da die Aktien des Unternehmens am Donnerstag stabil blieben. Am Freitag jedoch, nach dem anfänglichen Kursanstieg, wurde eine nüchternere Sichtweise deutlich: Der Kurs von Puma fiel vorbörslich um fast vier Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs des Vortages. Trotz des jüngsten Anstiegs liegt der Kurs der Puma-Aktien in diesem Jahr immer noch über 50 Prozent im Minus.

Zusätzlich berichtete Bloomberg, dass Asics mittlerweile das Interesse an einer Übernahme von Puma zurückgewiesen hat, was die Unsicherheit über die Zukunft des Unternehmens weiter verstärkt. Die Diskussionen über eine mögliche Übernahme werfen Fragen über die strategische Ausrichtung von Puma auf, während die Anleger auf eine Stabilisierung und positive Entwicklungen im Unternehmen hoffen.

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,68 % und einem Kurs von 19,92EUR auf Tradegate (28. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.