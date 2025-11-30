Bayer-Aktien im Aufwind: Goldman Sachs hebt Kursziel auf 38,50 Euro!

Ein positiver Analystenkommentar von Goldman Sachs hat den Aktienkurs von Bayer am Donnerstag beflügelt. Nach einem Rücksetzer zur Wochenmitte stiegen die Aktien des Pharma- und Agrarchemieunternehmens um fast ein Prozent auf 30,61 Euro und nähern sich damit dem Widerstand bei 31 Euro. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs bereits um fast 60 Prozent erholt. Analyst James Quigley von Goldman Sachs hob das Kursziel für Bayer von 34,50 auf 38,50 Euro an und bestätigte die "Buy"-Einstufung. Dies geschah im Kontext der kürzlich veröffentlichten positiven Studiendaten zum Blutgerinnungshemmer Asundexian, die den Ausblick für die Pharmasparte von Bayer erheblich verbessert haben.

Bayer plant, Asundexian weltweit zuzulassen, was helfen könnte, Umsatzverluste durch das Auslaufen von Patenten für den Gerinnungshemmer Xarelto abzufedern. Die Aktien reagierten bereits positiv auf die Studiendaten, die den Kurs am Dienstag auf den höchsten Stand seit Anfang 2024 hoben. Zudem verweist Quigley auf mögliche Fortschritte in den US-Rechtsstreitigkeiten bezüglich der mutmaßlichen Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat. Der Oberste Gerichtshof der USA könnte bald über einen wegweisenden Glyphosat-Fall entscheiden, was für Bayer von großer Bedeutung ist. Ein positives Urteil könnte die Unsicherheiten um Glyphosat verringern, da die US-Umweltbehörde EPA keine Gesundheitsrisiken sieht, wenn das Produkt vorschriftsmäßig angewendet wird.

Analyst Quigley erwartet eine Stellungnahme des Solicitor General zu diesem Thema bis Mitte Dezember. Ein positiver Bericht könnte den Aktienkurs um 10 bis 25 Prozent steigen lassen, während das Risiko eines negativen Urteils als überschaubar eingeschätzt wird. Bayer hat bereits finanzielle Rücklagen gebildet, um mögliche Ansprüche von Klägern und gerichtliche Einigungen abzudecken.

Zusätzlich wird die bevorstehende Senkung der Industriestrompreise in Deutschland als potenzieller positiver Faktor für Bayer und andere energieintensive Unternehmen hervorgehoben. Diese Maßnahme könnte die Betriebskosten erheblich senken und somit die Bilanzen von Bayer und BASF stärken. Analysten sind optimistisch, dass Bayer das Schlimmste hinter sich hat und eine Erholung der Aktienkurse in naher Zukunft wahrscheinlich ist.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 30,49EUR auf Tradegate (28. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.