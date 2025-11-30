Wacker Chemie: 1.500 Stellenabbau und 300 Millionen Euro Einsparungen!

Unternehmenschef Christian Hartel betonte, dass die Einsparungen notwendig sind, um die Kosten auf ein wettbewerbsfähiges Niveau zu senken. Er wies darauf hin, dass insbesondere die hohen Energiepreise und bürokratische Hürden in Deutschland als zentrale Hemmnisse für die Entwicklung der chemischen Industrie fungieren. Diese Herausforderungen sind nicht neu, und bereits Ende Oktober musste Wacker Chemie seinen Jahresausblick nach unten korrigieren. Die gesamte Branche sieht sich nicht nur in Deutschland, sondern auch international mit Schwierigkeiten konfrontiert, insbesondere durch die anhaltende Immobilienkrise in China und den zunehmenden Wettbewerb durch chinesische Chemieunternehmen, die verstärkt nach Europa exportieren.

Wacker Chemie, ein führender Spezialchemiekonzern mit Sitz in München, hat ein umfassendes Kostenreduktionsprogramm angekündigt, um den Herausforderungen einer anhaltenden Branchenflaute zu begegnen. Das Unternehmen plant, jährlich über 300 Millionen Euro einzusparen, wobei die Hälfte dieser Summe durch den Abbau von voraussichtlich mehr als 1.500 Stellen weltweit erreicht werden soll. Der Großteil der betroffenen Arbeitsplätze wird an den deutschen Standorten liegen, wo Wacker Chemie rund 10.700 Mitarbeiter beschäftigt. Die Umsetzung der Maßnahmen soll bis Ende 2027 abgeschlossen sein.

In den ersten neun Monaten des Jahres 2025 verzeichnete Wacker Chemie einen Verlust von 105 Millionen Euro, was die Dringlichkeit der angekündigten Maßnahmen unterstreicht. Trotz dieser negativen Entwicklungen erholten sich die Aktien des Unternehmens nach der Bekanntgabe des Sparprogramms um bis zu drei Prozent, was teilweise die vorherigen Verluste ausglich. Analysten von Jefferies äußerten die Erwartung, dass das Sparprogramm dazu beitragen könnte, steigende Kosten abzufedern.

Allerdings sieht die US-Bank JPMorgan die Situation kritisch und hat das Kursziel für Wacker Chemie von 60 auf 50 Euro gesenkt, während die Aktien von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft wurden. Analyst Chetan Udeshi warnte, dass das Geschäft mit Polysilicium, einem wichtigen Halbleiterrohstoff, aufgrund eines Überangebots an Wafern in der Lieferkette unter Druck geraten könnte. Diese Entwicklungen könnten die Gewinnprognosen für Wacker Chemie weiter belasten.

Insgesamt steht Wacker Chemie vor erheblichen Herausforderungen, die sowohl interne als auch externe Faktoren umfassen, und die kommenden Jahre werden entscheidend für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens sein.

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,93 % und einem Kurs von 66,00EUR auf Tradegate (28. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.