Commerzbank: Entschädigung für Negativzinsen könnte 10 Millionen Euro erreichen!

Ab Juni 2014 mussten Geschäftsbanken im Euroraum Zinsen zahlen, wenn sie Gelder bei der Europäischen Zentralbank (EZB) parkten. Viele Banken, darunter auch die Commerzbank, gaben diese Kosten in Form von sogenannten Verwahrentgelten an ihre Kunden weiter, insbesondere für Guthaben über 50.000 Euro. Im Juli 2022 schaffte die EZB die Negativzinsen ab, was dazu führte, dass auch Banken und Sparkassen ihre Gebührenstruktur überdachten.

Die Commerzbank sieht sich aufgrund der bis vor einigen Jahren erhobenen Strafzinsen für ihre Kunden mit erheblichen finanziellen Konsequenzen konfrontiert. Laut einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" könnte die Entschädigung für etwa 40.000 betroffene Kunden auf rund zehn Millionen Euro steigen. Die Bank hat bereits damit begonnen, die betroffenen Kunden zu kontaktieren, die sich nun zurückmelden müssen, um die Entschädigung zu erhalten.

Ein entscheidender Wendepunkt kam im Februar 2025, als der Bundesgerichtshof (BGH) entschied, dass Banken und Sparkassen keine Verwahrentgelte für Einlagen auf Spar- und Tagesgeldkonten erheben dürfen. Das Gericht stellte fest, dass Negativzinsen dem Zweck des Sparens entgegenstehen. Infolgedessen wurden Banken verpflichtet, betroffene Kunden über die Unwirksamkeit der entsprechenden Klauseln zu informieren. Die Commerzbank hat erklärt, dass sie diese Urteile umsetzt und seit Mitte 2022 keine Verwahrentgelte mehr erhebt.

Parallel dazu bleibt die Inflation in Deutschland ein zentrales Thema. Im November 2023 lagen die Verbraucherpreise um 2,3 Prozent über dem Vorjahresniveau, was die Teuerung über der symbolisch wichtigen Zwei-Prozent-Marke hält. Während Dienstleistungen stark ansteigen, steigen die Lebensmittelpreise langsamer. Ökonomen betonen, dass die Inflation ein zäher Prozess bleibt, und Verbraucher müssen sich voraussichtlich noch einige Monate mit höheren Preisen abfinden.

Die Teuerung wird vor allem durch steigende Preise im Dienstleistungssektor angetrieben, während die Lebensmittelpreise im Vergleich zur allgemeinen Inflation langsamer steigen. Trotz der moderaten Inflationsprognosen für 2024 bleibt das Preisniveau erhöht, was die Kaufkraft der Verbraucher beeinträchtigt. Allerdings zeigen steigende Löhne, dass viele Menschen wieder mehr Geld zur Verfügung haben, was zu einer leichten Entlastung führen könnte. Die EZB verfolgt weiterhin das Ziel einer mittelfristigen Inflationsrate von 2,0 Prozent, um stabile Preise im Euroraum zu gewährleisten.

