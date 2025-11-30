Delivery Hero: Aktien erholen sich – Druck von Großaktionären wächst!

Die Aktien von Delivery Hero haben in den letzten Tagen eine bemerkenswerte Erholung erfahren, nachdem Berichte über Druck von Großaktionären auf das Management des Unternehmens bekannt wurden. Am Donnerstagabend stieg der Kurs der Papiere auf der Handelsplattform Tradegate zunächst deutlich an und erreichte zuletzt einen Preis von 17,80 Euro, was einem Anstieg von etwa 1,4 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss entspricht.

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg stehen mehrere Großaktionäre unter dem Druck, eine strategische Überprüfung des Unternehmens durchzuführen. Dies geschieht vor dem Hintergrund einer zunehmenden Konsolidierung in der Lebensmittel-Lieferbranche. Die Anteilseigner fordern das Management auf, den Verkauf des Unternehmens oder von bestimmten Geschäftsteilen in Betracht zu ziehen. Branchenexperten sehen in diesen Forderungen jedoch wenig Neues, da die Konsolidierung in der Branche bereits seit einiger Zeit im Gange ist. Zudem ist die Unzufriedenheit der Aktionäre mit der aktuellen Aktienperformance nicht überraschend, da der Kurs vor etwa 13 Monaten noch bei über 42 Euro lag.