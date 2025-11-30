Delivery Hero: Aktien erholen sich – Druck von Großaktionären wächst!
Die Aktien von Delivery Hero haben in den letzten Tagen eine bemerkenswerte Erholung erfahren, nachdem Berichte über Druck von Großaktionären auf das Management des Unternehmens bekannt wurden. Am Donnerstagabend stieg der Kurs der Papiere auf der Handelsplattform Tradegate zunächst deutlich an und erreichte zuletzt einen Preis von 17,80 Euro, was einem Anstieg von etwa 1,4 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss entspricht.
Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg stehen mehrere Großaktionäre unter dem Druck, eine strategische Überprüfung des Unternehmens durchzuführen. Dies geschieht vor dem Hintergrund einer zunehmenden Konsolidierung in der Lebensmittel-Lieferbranche. Die Anteilseigner fordern das Management auf, den Verkauf des Unternehmens oder von bestimmten Geschäftsteilen in Betracht zu ziehen. Branchenexperten sehen in diesen Forderungen jedoch wenig Neues, da die Konsolidierung in der Branche bereits seit einiger Zeit im Gange ist. Zudem ist die Unzufriedenheit der Aktionäre mit der aktuellen Aktienperformance nicht überraschend, da der Kurs vor etwa 13 Monaten noch bei über 42 Euro lag.
Am Freitag setzte sich die positive Entwicklung fort, und die Aktien von Delivery Hero stiegen vorbörslich um 5,5 Prozent auf 18,51 Euro. Dies könnte der fünfte Gewinntag in Folge für das Unternehmen sein, nachdem die Papiere vor einer Woche nahe ihrem Rekordtief aus Februar 2024 waren. Analysten wie Andrew Ross von Barclays und Marcus Diebel von JPMorgan haben die Situation bei Delivery Hero bereits seit längerem kritisch beobachtet. Ross betont, dass der Status Quo nicht haltbar sei, während Diebel darauf hinweist, dass das aktuelle Bewertungsniveau des Unternehmens strategische Investoren anziehen könnte.
Die Beteiligung der Internetholding Prosus an Delivery Hero ist ebenfalls von Bedeutung, da Prosus in diesem Jahr den britischen Konkurrenten Just Eat Takeaway übernommen hat und angekündigt hat, ihren Anteil an Delivery Hero zu reduzieren. Diese Entwicklungen verdeutlichen die Herausforderungen, vor denen Delivery Hero steht, und die Notwendigkeit eines strategischen Wandels, um in einem sich schnell verändernden Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Aktien haben in diesem Jahr bislang um 35 Prozent nachgegeben, was die Dringlichkeit der Situation unterstreicht.
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,23 % und einem Kurs von 20,28EUR auf Tradegate (28. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
