Smartbroker Holding AG hebt Prognose: Umsatzsprung und Neukundenrekord!

Im Hinblick auf das operative EBITDA rechnet das Unternehmen nun mit einem Ergebnis zwischen -1,5 Millionen Euro und +1,5 Millionen Euro, im Vergleich zu zuvor -3 Millionen bis 0 Millionen Euro. Diese Anpassungen sind das Resultat einer höheren Anzahl an Transaktionen, die jedoch nicht vollständig zur Finanzierung der Marketingaktivitäten für die Neukundengewinnung verwendet werden können. Für das Jahr 2025 plant die Smartbroker Holding AG, etwa 80.000 Neukunden für ihr Produkt Smartbroker+ zu gewinnen.

Die Smartbroker Holding AG hat am 27. November 2025 eine Anpassung ihrer Gesamtjahresprognose für das Geschäftsjahr 2025 bekannt gegeben. Diese Entscheidung folgt auf eine bereits erfolgte Prognoseerhöhung im September 2025, die auf einer signifikanten Zunahme der Handelsaktivitäten ihrer Kunden basierte. Der Vorstand erwartet nun einen Umsatz zwischen 65 und 70 Millionen Euro, was eine Erhöhung gegenüber der vorherigen Schätzung von 60 bis 66 Millionen Euro darstellt.

Das Geschäftsjahr 2025 verläuft für die Smartbroker AG insgesamt sehr positiv. Das Unternehmen verzeichnete bis Ende Oktober 2025 über 250.000 Brokerage-Kunden, darunter nahezu 80.000 Neukunden in diesem Jahr. Das verwaltete Kundenvermögen überstieg 14 Milliarden Euro, während das Cash under Custody (CuC) bei 915 Millionen Euro lag. Die Trading-Aktivität der Kunden übertraf die ursprünglichen Erwartungen, was auf ein attraktives Gesamtangebot und kontinuierliche Produktverbesserungen zurückzuführen ist. Die hohe Kundenzufriedenheit spiegelt sich in mehreren Auszeichnungen wider, darunter Platz 1 bei Finanztip und als Kostensieger bei Stiftung Warentest.

Für das Jahr 2026 plant die Smartbroker Holding AG, das Wachstum fortzusetzen und erwartet die Gewinnung von weiteren 100.000 Kunden. Zudem sind zahlreiche Produktverbesserungen und Innovationen in der Pipeline, die die Wettbewerbsposition des Unternehmens stärken sollen. Der Kundenservice wird weiter ausgebaut, und das Unternehmen plant, die Finanzbildung zu fördern. Eine detaillierte Prognose für 2026 wird im Februar 2026 veröffentlicht.

Insgesamt zeigt die Smartbroker Holding AG eine starke operative Entwicklung und beabsichtigt, ihre Marktposition weiter auszubauen, während sie gleichzeitig die Bedürfnisse ihrer Kunden in den Mittelpunkt stellt.

Die Smartbroker Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,49 % und einem Kurs von 13,45EUR auf Tradegate (28. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.