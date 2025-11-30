Volkswagen plant Innovationscampus: Mitbestimmung und Elektromobilität im Fokus!

In Wolfsburg feierte Volkswagen den 80. Jahrestag der Mitbestimmung im Unternehmen. Konzernchef Oliver Blume und Betriebsratschefin Daniela Cavallo betonten die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Management und Arbeitnehmervertretung. Blume bezeichnete die Mitbestimmung als eine Stärke des Unternehmens, die zur Identität von Volkswagen gehöre. Cavallo hob hervor, dass die Mitbestimmung nicht nur eine Unternehmensangelegenheit sei, sondern auch einen Teil der Demokratie darstelle. Sie warnte vor Angriffen auf diese Demokratie und betonte die Notwendigkeit, sie zu verteidigen.

Die Gläserne Manufaktur von Volkswagen in Dresden plant, einen Innovationscampus zu entwickeln. Dies wurde durch eine Absichtserklärung zwischen dem Freistaat Sachsen, Volkswagen und der Technischen Universität Dresden (TU Dresden) bestätigt. Die TU Dresden wird einen Teil der Fläche in der Manufaktur anmieten, während Volkswagen als Forschungspartner fungieren soll. Ein Sprecher von VW wollte die Berichte weder bestätigen noch dementieren.

Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies bezeichnete die Mitbestimmung als "gelebte Demokratie" und als entscheidenden Faktor für den Erfolg von Volkswagen. Er erinnerte daran, dass die erste Betriebsvertretung im Jahr 1945 gegründet wurde, und wies auf die belastete Geschichte des Unternehmens hin, das während des Dritten Reichs gegründet wurde und Zwangsarbeiter beschäftigte. Eva Umlauf, Präsidentin des Internationalen Auschwitz Komitees, mahnte in ihrer Rede, die Lehren aus der Geschichte zu ziehen und sich gegen rechtsextreme Tendenzen zu wehren.

In einem weiteren Thema äußerte sich Lies positiv zu den geplanten Kaufprämien für Elektroautos, die als wichtiges Signal für die Elektromobilität angesehen werden. Die Förderung umfasst eine Basisprämie von 3.000 Euro sowie zusätzliche Zuschläge für Familien mit Kindern und für Menschen mit niedrigem Einkommen. Lies betonte die Notwendigkeit, auch den Kauf von gebrauchten Elektrofahrzeugen zu fördern und warnte vor einem starren Verbot von Verbrennungsmotoren ab 2035, um der Automobilindustrie Handlungsspielraum zu geben.

Insgesamt zeigen die Entwicklungen bei Volkswagen sowohl den Fokus auf Innovation und Forschung als auch die Bedeutung der Mitbestimmung und der historischen Verantwortung des Unternehmens. Die geplanten Maßnahmen zur Förderung der Elektromobilität könnten zudem einen entscheidenden Beitrag zur Zukunft der Automobilindustrie leisten.

