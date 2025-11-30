    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Volkswagen plant Innovationscampus: Mitbestimmung und Elektromobilität im Fokus!

    Volkswagen plant Innovationscampus: Mitbestimmung und Elektromobilität im Fokus!
    Foto: Ole Spata - dpa

    Die Gläserne Manufaktur von Volkswagen in Dresden plant, einen Innovationscampus zu entwickeln. Dies wurde durch eine Absichtserklärung zwischen dem Freistaat Sachsen, Volkswagen und der Technischen Universität Dresden (TU Dresden) bestätigt. Die TU Dresden wird einen Teil der Fläche in der Manufaktur anmieten, während Volkswagen als Forschungspartner fungieren soll. Ein Sprecher von VW wollte die Berichte weder bestätigen noch dementieren.

    In Wolfsburg feierte Volkswagen den 80. Jahrestag der Mitbestimmung im Unternehmen. Konzernchef Oliver Blume und Betriebsratschefin Daniela Cavallo betonten die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Management und Arbeitnehmervertretung. Blume bezeichnete die Mitbestimmung als eine Stärke des Unternehmens, die zur Identität von Volkswagen gehöre. Cavallo hob hervor, dass die Mitbestimmung nicht nur eine Unternehmensangelegenheit sei, sondern auch einen Teil der Demokratie darstelle. Sie warnte vor Angriffen auf diese Demokratie und betonte die Notwendigkeit, sie zu verteidigen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz!
    Long
    92,40€
    Basispreis
    0,68
    Ask
    × 14,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    104,97€
    Basispreis
    0,68
    Ask
    × 14,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies bezeichnete die Mitbestimmung als "gelebte Demokratie" und als entscheidenden Faktor für den Erfolg von Volkswagen. Er erinnerte daran, dass die erste Betriebsvertretung im Jahr 1945 gegründet wurde, und wies auf die belastete Geschichte des Unternehmens hin, das während des Dritten Reichs gegründet wurde und Zwangsarbeiter beschäftigte. Eva Umlauf, Präsidentin des Internationalen Auschwitz Komitees, mahnte in ihrer Rede, die Lehren aus der Geschichte zu ziehen und sich gegen rechtsextreme Tendenzen zu wehren.

    In einem weiteren Thema äußerte sich Lies positiv zu den geplanten Kaufprämien für Elektroautos, die als wichtiges Signal für die Elektromobilität angesehen werden. Die Förderung umfasst eine Basisprämie von 3.000 Euro sowie zusätzliche Zuschläge für Familien mit Kindern und für Menschen mit niedrigem Einkommen. Lies betonte die Notwendigkeit, auch den Kauf von gebrauchten Elektrofahrzeugen zu fördern und warnte vor einem starren Verbot von Verbrennungsmotoren ab 2035, um der Automobilindustrie Handlungsspielraum zu geben.

    Insgesamt zeigen die Entwicklungen bei Volkswagen sowohl den Fokus auf Innovation und Forschung als auch die Bedeutung der Mitbestimmung und der historischen Verantwortung des Unternehmens. Die geplanten Maßnahmen zur Förderung der Elektromobilität könnten zudem einen entscheidenden Beitrag zur Zukunft der Automobilindustrie leisten.



    Volkswagen (VW) Vz

    +1,03 %
    +4,82 %
    +6,31 %
    -3,39 %
    +20,77 %
    -28,82 %
    -33,32 %
    -21,77 %
    +2.060,65 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,03 % und einem Kurs von 98,18EUR auf Tradegate (28. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Volkswagen plant Innovationscampus: Mitbestimmung und Elektromobilität im Fokus! Die Gläserne Manufaktur von Volkswagen in Dresden plant, einen Innovationscampus zu entwickeln. Dies wurde durch eine Absichtserklärung zwischen dem Freistaat Sachsen, Volkswagen und der Technischen Universität Dresden (TU Dresden) bestätigt. Die TU …