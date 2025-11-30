Ölpreise steigen leicht: Geopolitik und Opec+-Treffen im Fokus!

Die Märkte beobachten weiterhin die Friedensbemühungen im Ukraine-Konflikt. Kremlchef Wladimir Putin bestätigte, dass nächste Woche US-Vertreter in Russland zu Verhandlungen erwartet werden. Ein möglicher Fortschritt in den Gesprächen könnte dazu führen, dass Sanktionen gegen die russische Ölindustrie gelockert werden, was die Ölversorgung auf dem Weltmarkt beeinflussen könnte.

Am Donnerstag legten die Ölpreise leicht zu und knüpften damit an die Gewinne des Vortages an. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 62,98 US-Dollar, was einem Anstieg von 12 Cent im Vergleich zum Vortag entspricht. Der Preis für die US-Sorte WTI stieg um 21 Cent auf 55,83 Dollar. Der Handel verlief jedoch ruhig, da in den USA der "Thanksgiving"-Feiertag gefeiert wurde.

Zusätzlich richtet sich der Blick der Marktteilnehmer auf das bevorstehende Treffen der Opec+-Mitglieder am Wochenende. Die Ölpreise stehen vor ihrem vierten Verlustmonat in Folge, was die längste Verluststrecke seit 2023 darstellen würde. Die schwache Wirtschaftsentwicklung in China und die Erwartung eines Überangebots auf dem Markt belasten die Preise.

In einem umstrittenen Treffen mit Putin warb Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban für ein baldiges Ende des Ukrainekriegs und betonte die Notwendigkeit stabiler und günstiger Öl- und Gaslieferungen aus Russland. Orban, der enge Beziehungen zu Putin pflegt, äußerte die Hoffnung, dass die aktuellen Friedensinitiativen zu einem Waffenstillstand führen könnten. Er kritisierte die EU-Sanktionen gegen Russland und bezeichnete das Land als verlässlichen Partner für Ungarns Energiesicherheit.

Bundeskanzler Friedrich Merz äußerte scharfe Kritik an Orbans Besuch in Moskau und erinnerte an die negativen Folgen früherer Treffen, die mit einer Eskalation der russischen Angriffe auf die Ukraine einhergingen. Die EU-Kommission hielt sich zu Orbans Besuch bedeckt, bekräftigte jedoch die Forderung nach Verhandlungen mit Russland.

Insgesamt bleibt die Situation auf dem Ölmarkt angespannt, da geopolitische Entwicklungen und wirtschaftliche Faktoren weiterhin die Preise beeinflussen. Die kommenden Verhandlungen und das Opec+-Treffen könnten entscheidend für die zukünftige Preisentwicklung sein.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 62,74USD auf L&S Exchange (28. November 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.