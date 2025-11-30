    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInfineon Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Infineon Technologies
    Infineon: Analysten sehen großes Potenzial im KI-Markt – Kursziel 48 Euro!

    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie von Infineon mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen, was auf eine positive Einschätzung des Unternehmens hinweist. Analyst Janardan Menon betont, dass Infineon gut positioniert ist, um von dem erwarteten Wachstum im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) zu profitieren. Insbesondere die Lösungen für die Stromversorgung von KI-Rechenzentren werden als entscheidender Wachstumsfaktor bis mindestens 2030 angesehen. Diese Einschätzung wurde in einer Reaktion auf eine Informationsveranstaltung des Unternehmens veröffentlicht.

    Parallel dazu hat die UBS die Einstufung für Infineon ebenfalls auf "Buy" belassen, jedoch mit einem etwas niedrigeren Kursziel von 44 Euro. Analyst Francois-Xavier Bouvignies hebt hervor, dass das Wachstum im KI-Sektor auch über 2026 hinaus anhalten wird. Besonders betont wird das Potenzial des adressierbaren Marktes für Stromversorgungslösungen in KI-Rechenzentren, der bis 2030 auf 8 bis 12 Milliarden Euro geschätzt wird. Diese beiden Berichte verdeutlichen das Vertrauen der Analysten in die zukünftige Entwicklung von Infineon und dessen Rolle im KI-Markt.

    Die Aktie von Infineon zeigt bereits positive Kursbewegungen, was auf das Vertrauen der Investoren in ein starkes Jahr 2026 hindeutet. Nach einer fünfjährigen Phase der Seitwärtsbewegung erwarten viele Analysten und Investoren, dass die Aktie bald einen signifikanten Anstieg erleben wird, möglicherweise auf Kurse um die 50 Euro bis Ende 2026. In einem schwachen Gesamtmarktumfeld hat sich die Aktie des Unternehmens bereits positiv entwickelt, was die Überzeugung der Analysten untermauert, dass Infineon in den zukünftigen Rechenzentren eine unverzichtbare Rolle spielen wird.

    Zusätzlich wird erwartet, dass die Einführung einer E-Autoprämie im kommenden Jahr dem Automobilgeschäft von Infineon zugutekommen wird. Neue Produktionsstätten in Dresden und Kulim stehen kurz vor der Fertigstellung, was die Produktionskapazitäten des Unternehmens erweitern wird. Infineon ist in verschiedenen Zukunftsmärkten wie KI, Robotik, Quantencomputing und autonomem Fahren gut aufgestellt. Analysten und Investoren sind sich einig, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis Infineon als führender Akteur im Chipsektor wahrgenommen wird.



    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,74 % und einem Kurs von 36,38EUR auf Tradegate (28. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
