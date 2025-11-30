FORTEC Elektronik: Umsatzsprung und optimistische Prognose für 2025/2026!

Ulrich Ermel, Vorstand der FORTEC, äußerte sich optimistisch über die ersten Indikatoren, die die Wirksamkeit der eingeleiteten Maßnahmen bestätigen. Er betonte, dass die Stabilisierung im Segment der Datenvisualisierung und die leichte Umsatzsteigerung im Bereich der Stromversorgungen auf eine positive Entwicklung hindeuten. Die Prognose für das gesamte Geschäftsjahr 2025/2026 wurde bekräftigt, mit einem erwarteten Umsatz zwischen 80,0 Millionen Euro und 85,0 Millionen Euro sowie einem EBIT von 0,9 Millionen Euro bis 2,1 Millionen Euro.

Die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft hat am 28. November 2025 die Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026 veröffentlicht. Der Konzernumsatz stieg um rund 11 % auf 19,4 Millionen Euro, verglichen mit 17,5 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbesserte sich auf 0,2 Millionen Euro, nachdem im Vorjahr ein Verlust von 0,2 Millionen Euro verzeichnet wurde. Der Auftragsbestand betrug zum 30. September 2025 44,3 Millionen Euro, was einen Rückgang im Vergleich zu 50,0 Millionen Euro zum 30. Juni 2025 darstellt und die üblicherweise geringere Nachfragedynamik im ersten Quartal widerspiegelt.

Das Geschäftsjahr 2025/2026 wird als Übergangsjahr beschrieben, in dem FORTEC strukturelle Veränderungen anstrebt, insbesondere hinsichtlich der Neubesetzung des Vorstands und der Umsetzung der Strategie „Strong Together 2030“. Diese Strategie soll die Marktpräsenz stärken, insbesondere durch den Ausbau der Marketing- und Vertriebsaktivitäten in den USA und die Integration niederländischer Gesellschaften. Effizienz und Profitabilität stehen im Fokus, während interne Prozesse optimiert werden.

Zusätzlich wurde am 27. November 2025 der testierte Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2024/2025 veröffentlicht. Der Konzernumsatz betrug 79,7 Millionen Euro, was einen Rückgang im Vergleich zu 94,5 Millionen Euro im Vorjahr darstellt. Das EBIT fiel auf 1,9 Millionen Euro, während der Konzernjahresüberschuss 1,3 Millionen Euro betrug. Für die Hauptversammlung am 11. Februar 2026 wird eine Dividende von 0,40 Euro pro Aktie vorgeschlagen, was im Vergleich zu 0,85 Euro im Vorjahr niedriger ist.

Insgesamt zeigt FORTEC eine positive Entwicklung trotz herausfordernder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen und plant, die eingeleiteten Maßnahmen zur Stärkung der Marktposition konsequent fortzusetzen.

Die FORTEC Elektronik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 11,10EUR auf Tradegate (28. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.