Eon-Aktien unter Druck: Goldman Sachs senkt Kursziel auf 17,50 Euro!

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Eon-Aktien von 18,50 Euro auf 17,50 Euro gesenkt, während die Einstufung auf "Buy" beibehalten wurde. Analyst Alberto Gandolfi äußerte, dass die Erwartungen an den ausstehenden Plan der deutschen Regulierungsbehörden seit der Telefonkonferenz nach dem Quartalsbericht deutlich gesunken seien. Trotz der Kursanpassung preisen die Aktien bereits eine mögliche Enttäuschung ein, könnten jedoch kurzfristig sogar unter 15 Euro fallen. In Anbetracht eines negativen regulatorischen Umfelds wird Eon voraussichtlich mit geringeren Investitionen reagieren.

Parallel dazu hat die britische Investmentbank Barclays die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analyst Peter Crampton bezeichnete die negative Kursreaktion auf einen Artikel des "Handelsblatts" als übertrieben. In dem Artikel wurde berichtet, dass einige Netzbetreiber, darunter auch Westnetz von Eon, die staatlich geförderte Senkung der Netzentgelte nicht an ihre Kunden weitergegeben hätten. Crampton betonte, dass negative Berichterstattung über Versorger häufig sei und dass die Stromrechnungen der Verbraucher aus vielen Komponenten bestehen, wobei die Netzentgelte nur einen kleinen Teil ausmachten.

Die aktuelle Marktlage für Eon wird von regulatorischen Unsicherheiten und negativen Marktreaktionen geprägt. Analysten sind sich einig, dass die Unsicherheiten in Bezug auf die regulatorischen Rahmenbedingungen das Investitionsverhalten des Unternehmens beeinflussen könnten. Goldman Sachs sieht die Notwendigkeit, die Erwartungen an die zukünftige Entwicklung zu senken, während Barclays die Überreaktion des Marktes auf negative Nachrichten relativiert.

Insgesamt bleibt die Situation für Eon angespannt, da sowohl die regulatorischen Herausforderungen als auch die Marktreaktionen die Aktienkurse belasten. Anleger sollten die Entwicklungen genau beobachten, insbesondere im Hinblick auf die regulatorischen Entscheidungen und deren Auswirkungen auf die Unternehmensstrategie von Eon.

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 15,33EUR auf Tradegate (28. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.