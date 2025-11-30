21bitcoin: Europas Bitcoin-Pionier mit 100.000 Kunden und MiCAR-Lizenz!

Die österreichische Bitcoin-Plattform 21bitcoin hat sich von einem Startup zu einem dynamischen Scale-up entwickelt und erreicht mit über 100.000 Kunden und einem Handelsvolumen von 500 Millionen Euro einen bedeutenden Meilenstein. Das Unternehmen hat sich als einer der führenden Bitcoin-Anbieter in Europa etabliert und konnte in den letzten zwei Jahren sowohl Umsatz als auch Nutzerzahl mehr als verzehnfachen. Ein strategischer Partner und Investor, die VR Bank Bayern Mitte, unterstützt das Wachstum des Unternehmens, das mittlerweile von drei Standorten in Salzburg, Wien und München operiert.

Ein entscheidender Schritt in der Entwicklung von 21bitcoin ist der Erhalt der europäischen MiCAR CASP-Lizenz, die im Herbst 2025 erteilt wurde. Diese Lizenz ermöglicht es dem Unternehmen, Bitcoin-Dienstleistungen für über 500 Millionen Menschen im Europäischen Wirtschaftsraum anzubieten. Mit dieser regulatorischen Grundlage plant 21bitcoin, seine Rolle als europäischer Vorreiter im Bereich regulierter Bitcoin-Dienstleistungen auszubauen und aktiv die Zukunft des Bitcoin-Ökosystems in Europa mitzugestalten. CEO Daniel Winklhammer betont, dass die Lizenz nicht nur den Zugang zum europäischen Markt öffnet, sondern auch die traditionelle Finanzwelt für Bitcoin zugänglich macht.