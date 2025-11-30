21bitcoin: Europas Bitcoin-Pionier mit 100.000 Kunden und MiCAR-Lizenz!
Die österreichische Bitcoin-Plattform 21bitcoin hat sich von einem Startup zu einem dynamischen Scale-up entwickelt und erreicht mit über 100.000 Kunden und einem Handelsvolumen von 500 Millionen Euro einen bedeutenden Meilenstein. Das Unternehmen hat sich als einer der führenden Bitcoin-Anbieter in Europa etabliert und konnte in den letzten zwei Jahren sowohl Umsatz als auch Nutzerzahl mehr als verzehnfachen. Ein strategischer Partner und Investor, die VR Bank Bayern Mitte, unterstützt das Wachstum des Unternehmens, das mittlerweile von drei Standorten in Salzburg, Wien und München operiert.
Ein entscheidender Schritt in der Entwicklung von 21bitcoin ist der Erhalt der europäischen MiCAR CASP-Lizenz, die im Herbst 2025 erteilt wurde. Diese Lizenz ermöglicht es dem Unternehmen, Bitcoin-Dienstleistungen für über 500 Millionen Menschen im Europäischen Wirtschaftsraum anzubieten. Mit dieser regulatorischen Grundlage plant 21bitcoin, seine Rolle als europäischer Vorreiter im Bereich regulierter Bitcoin-Dienstleistungen auszubauen und aktiv die Zukunft des Bitcoin-Ökosystems in Europa mitzugestalten. CEO Daniel Winklhammer betont, dass die Lizenz nicht nur den Zugang zum europäischen Markt öffnet, sondern auch die traditionelle Finanzwelt für Bitcoin zugänglich macht.
Für 2026 plant 21bitcoin eine umfassende Erweiterung seiner Produktpalette, einschließlich Bitcoin-besicherter Kredite in Zusammenarbeit mit Partnern wie der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte. Zudem sollen neue Sparmodelle für Familien und eine Whitelabel-Lösung entwickelt werden, die Banken und Finanzdienstleistern den Zugang zu Bitcoin erleichtert. Auch der Bitcoinkauf für Unternehmen wird eingeführt, um diesen Kunden einen regulierten Zugang zu ermöglichen. Ein besonderer Fokus liegt auf dem "21Private Service", der vermögenden Privatkunden individuelle Betreuung ab einer Investitionssumme von 100.000 Euro bietet.
Die Vision von 21bitcoin ist es, sich von einer Handelsplattform zu einem umfassenden Finanzdienstleister im Bitcoin-Bereich zu entwickeln. Damit wird ein integriertes Bitcoin-Finanzökosystem geschaffen, das Privatkunden, Unternehmen und Finanzinstitutionen einen sicheren und transparenten Zugang zu einem zukunftsorientierten Finanzsystem ermöglicht. 21bitcoin, betrieben von der FIOR Digital GmbH, verfolgt das Ziel, den Zugang zu Bitcoin einfach, sicher und vertrauensvoll zu gestalten und höchste Standards in Bezug auf Compliance und Datenschutz zu erfüllen.
Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 90.950USD auf CryptoCompare Index (30. November 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.
