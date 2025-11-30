CPI Europe AG: EBIT sprunghaft gestiegen – Optimismus trotz Marktherausforderungen!

Die Ergebnisse aus dem Asset Management und den selbst genutzten Hotelimmobilien zeigten ebenfalls Rückgänge, während das Ergebnis aus Immobilienverkäufen negativ war, was auf gezielte Verkaufsstrategien zurückzuführen ist. Die Neubewertungen der Immobilien beliefen sich auf 118,5 Millionen Euro, was einen signifikanten Anstieg im Vergleich zu den negativen Neubewertungen des Vorjahres darstellt. Das Finanzergebnis verbesserte sich auf -93,6 Millionen Euro, was auf positive Bewertungseffekte von Zinsderivaten und Wechselkursveränderungen zurückzuführen ist.

CPI Europe AG hat am 27. November 2025 ihre ungeprüften Finanzergebnisse für die ersten drei Quartale des Jahres 2025 veröffentlicht. Das Unternehmen verzeichnete einen Anstieg des EBIT auf 396,2 Millionen Euro, was einem Anstieg von 61,9 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das Konzernergebnis stieg auf 236,9 Millionen Euro, was eine Verdopplung im Vergleich zu den 50,9 Millionen Euro im Vorjahr darstellt. Die Mieterlöse beliefen sich auf 412,6 Millionen Euro, was einen Rückgang von 5,3 % im Vergleich zu 435,6 Millionen Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres bedeutet.

CPI Europe setzte ihre strategischen Immobilienverkäufe fort und erzielte insgesamt 690,6 Millionen Euro. Das Immobilienportfolio umfasste zum Stichtag 365 Objekte mit einem Gesamtwert von 7.714,6 Millionen Euro, wobei 97,8 % des Buchwerts auf Bestandsimmobilien entfielen. Der Vermietungsgrad lag bei 93,9 %, und die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge betrug 3,8 Jahre.

Die Bilanzstruktur des Unternehmens bleibt robust, mit einer Eigenkapitalquote von 47,8 % und einem Netto-Loan-to-Value (Netto-LTV) von 41,0 %. Die liquiden Mittel beliefen sich auf 654,7 Millionen Euro, und die Finanzverbindlichkeiten sind vollständig gegen Zinsänderungsrisiken abgesichert. Der Buchwert je Aktie stieg auf 30,39 Euro, während der Substanzwert (EPRA-NTA) je Aktie auf 33,08 Euro anstieg.

Die vollständigen Ergebnisse sind auf der Unternehmenswebsite verfügbar. CPI Europe zeigt sich trotz der Herausforderungen im Immobilienmarkt optimistisch und plant, ihre strategischen Ziele weiterhin konsequent zu verfolgen.

