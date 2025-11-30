Euro stabil: Inflationsdaten und Zinserwartungen im Fokus der Märkte

Am Freitag blieb der Euro-Kurs weitgehend stabil und notierte am Vormittag bei 1,1578 US-Dollar, was kaum Veränderungen im Vergleich zum Vortag bedeutete. Die Aufmerksamkeit der Devisenmärkte richtete sich auf die Verbraucherpreisdaten aus Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien, die zu Wochenbeginn veröffentlicht wurden. Die bereits vorliegenden Daten aus Frankreich und Spanien zeigten gemischte Ergebnisse: Während die Inflation in Frankreich etwas unter den Erwartungen lag, fiel sie in Spanien höher aus. Die bundesweiten Verbraucherpreisdaten wurden um 14 Uhr erwartet, jedoch rechneten Experten nicht mit signifikanten Kursbewegungen. Analysten der Landesbank Helaba betonten, dass die Inflation derzeit nicht das Hauptthema in der Eurozone sei, da die Inflationserwartungen stabil blieben und das Inflationsziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von zwei Prozent weitgehend erreicht wurde. EZB-Chefvolkswirt Lane äußerte sich optimistisch, dass die Inflation auf Dauer das angestrebte Niveau erreichen wird, was unter anderem auf eine abnehmende Lohndynamik zurückgeführt wird.

Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs für den Euro auf 1,1566 US-Dollar fest, was einen leichten Rückgang im Vergleich zum Vortag darstellt. Der Dollar kostete damit 0,8646 Euro. Auch die Referenzkurse für andere wichtige Währungen wurden angepasst, wobei der Euro bei 0,87520 britischen Pfund, 180,57 japanischen Yen und 0,9318 Schweizer Franken notierte.

In den USA gab es aufgrund des Feiertags "Thanksgiving" am Donnerstag keinen regulären Handel, was zu einer reduzierten Marktaktivität führte. Dennoch gab es Anzeichen für eine tendenzielle Aufwärtsbewegung des Euro gegenüber dem Dollar, bedingt durch gestiegene Zinssenkungserwartungen in den USA. Devisenexperte Michael Pfister von der Commerzbank berichtete, dass die Erwartungen für die Zinssitzung der US-Notenbank Fed im Dezember auf eine mögliche Zinssenkung um 25 Basispunkte hindeuten. Diese Entwicklungen könnten teilweise auf die Nominierung von Kevin Hassett als potenziellen Fed-Chef zurückzuführen sein, der eine lockere Geldpolitik favorisieren könnte.

Insgesamt zeigt sich der Euro in einem stabilen Umfeld, während die Märkte auf weitere wirtschaftliche Indikatoren und geldpolitische Entscheidungen warten.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,159USD auf Forex (30. November 2025, 01:32 Uhr) gehandelt.