Marktupdate: Stabilität bei deutschen Anleihen trotz geopolitischer Unsicherheiten

In den USA, wo am Donnerstag das Thanksgiving-Fest gefeiert wurde, waren keine bedeutenden wirtschaftlichen Impulse zu erwarten. Vorangegangene schwächere Konjunkturdaten hatten jedoch die Spekulationen über eine mögliche Leitzinssenkung der US-Notenbank im Dezember angeheizt. Die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) wies darauf hin, dass die Aufmerksamkeit der Märkte auf den anstehenden Konjunkturdaten aus Europa lag, insbesondere auf der Geldmenge in der Eurozone, die Hinweise auf die gesamtwirtschaftliche Nachfrage geben könnte.

Am Donnerstag und Freitag dieser Woche bewegten sich die Kurse deutscher Staatsanleihen nur geringfügig. Der Euro-Bund-Future, ein wichtiger Indikator für die Entwicklung der Anleihemärkte, verzeichnete am Donnerstag einen minimalen Anstieg von 0,01 Prozent auf 129,15 Punkte, bevor er am Freitag um 0,10 Prozent auf 128,89 Punkte fiel. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe blieb stabil bei etwa 2,67 bis 2,68 Prozent.

Am Freitag wurden uneinheitliche Verbraucherpreisdaten aus verschiedenen Euro-Ländern veröffentlicht. In Deutschland stieg die Inflationsrate im November von 2,3 Prozent auf 2,6 Prozent, während in Frankreich und Italien die Inflation zurückging und unter dem Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB) von zwei Prozent blieb. Die Analysten der Helaba schätzten, dass diese Inflationszahlen keinen nennenswerten Einfluss auf die Geldpolitik der EZB haben werden, da die Inflation im Zielbereich liegt und keine Änderungen in der Zinspolitik absehbar sind.

Zusätzlich standen die Friedensverhandlungen im Ukraine-Konflikt im Fokus der Märkte. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj deutete an, dass in der kommenden Woche hochrangige Verhandlungen über ein Ende des Krieges stattfinden könnten. Dies könnte im Zusammenhang mit den Gesprächen zwischen den USA und der Ukraine in Genf stehen, bei denen ein Friedensplan erörtert wurde.

Insgesamt zeigt sich, dass die Märkte in dieser Woche von einer gewissen Unsicherheit geprägt sind, sowohl durch die Entwicklungen in der Eurozone als auch durch die geopolitischen Spannungen. Die Handelsaktivitäten in den USA waren aufgrund des Feiertags eingeschränkt, was zu einer ruhigen Handelswoche für die deutschen Staatsanleihen führte.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 128,9EUR auf Eurex (28. November 2025, 22:03 Uhr) gehandelt.