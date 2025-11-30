Ryanair stellt Rabattprogramm 'Prime' ein: Kostenfalle für die Airline!
Ryanair, Europas größte Direktfluggesellschaft, hat beschlossen, ihr Rabattprogramm "Prime" aus Kostengründen einzustellen. Das im April 2023 eingeführte Abo-Modell hat sich als finanziell untragbar erwiesen, da die Kosten die Einnahmen überstiegen. Laut Marketing-Chef Dara Brady generierte das Programm lediglich 4,4 Millionen Euro an Abo-Gebühren, während die gewährten Preisnachlässe über 6 Millionen Euro betrugen. Diese Diskrepanz führte dazu, dass das Unternehmen die Rentabilität des Modells in Frage stellte.
Die Abonnentenzahl blieb mit 55.000 weit hinter dem angestrebten Ziel von 250.000 Kunden zurück. Dies verdeutlicht, dass das Interesse an dem Rabattprogramm nicht den Erwartungen entsprach. Brady erklärte, dass die Einnahmen nicht den mit dem Abo-Modell verbundenen Zeit- und Arbeitsaufwand rechtfertigten. Kunden, die sich für das Programm entschieden hatten, zahlten einen einmaligen Beitrag von 79 Euro und erhielten dafür monatlich besondere Ticket-Angebote, kostenlose Sitzplatzreservierungen und eine Reiseversicherung für ihren gebuchten Flug. Ryanair hatte ursprünglich damit geworben, dass Kunden durch das Programm bis zu 405 Euro pro Jahr sparen könnten, wobei sich die Ersparnis bereits nach drei Flügen bemerkbar machen sollte.
Trotz der Schließung des Programms wird Ryanair die bestehenden Abonnements bis zum Ende ihrer Laufzeit bedienen. Dies zeigt, dass das Unternehmen den bestehenden Kunden gegenüber weiterhin verpflichtet ist, auch wenn das Modell insgesamt als nicht tragfähig erachtet wird. Die Entscheidung, das Rabattprogramm einzustellen, könnte als Teil einer breiteren Strategie von Ryanair gesehen werden, die Kosten zu optimieren und sich auf profitablere Geschäftsmodelle zu konzentrieren.
Insgesamt reflektiert die Schließung des "Prime"-Programms die Herausforderungen, mit denen Fluggesellschaften in einem wettbewerbsintensiven Markt konfrontiert sind, insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheiten. Ryanair wird weiterhin bestrebt sein, innovative Lösungen zu finden, um die Kundenbindung zu stärken und gleichzeitig die Kosten im Griff zu behalten. Die Airline bleibt jedoch optimistisch, dass sie durch andere Maßnahmen ihre Marktposition behaupten kann.
Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 28,22EUR auf Tradegate (28. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
