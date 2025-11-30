Knorr-Bremse: Norges Bank erhöht Stimmrechtsanteil – Analysten bullish!

Die Mitteilung gibt an, dass das Ministry of Finance im Auftrag des Staates Norwegen, vertreten durch die Norges Bank, am 11. November 2025 die Schwelle von 3 % der Stimmrechte überschritt. Der aktuelle Stimmrechtsanteil beträgt nun 3,04 %, was eine Erhöhung im Vergleich zur letzten Mitteilung darstellt, in der der Anteil bei 2,96 % lag. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beläuft sich auf 161.200.000.

Am 27. November 2025 veröffentlichte die Knorr-Bremse Aktiengesellschaft eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die eine europaweite Verbreitung zum Ziel hatte. Diese Mitteilung, die durch die EQS Group übermittelt wurde, informiert über die Veränderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens. Der Emittent, Knorr-Bremse, hat seinen Sitz in München und ist ein führender Anbieter von Bremssystemen.

Die Stimmrechtsbestände setzen sich aus 4.872.850 direkt zugerechneten Stimmrechten zusammen, was 3,02 % entspricht. Darüber hinaus hält die Norges Bank 32.182 Stimmrechte in Form von verliehenen Wertpapieren, was einen Anteil von 0,02 % ausmacht. Die Mitteilung stellt klar, dass der Mitteilungspflichtige weder andere Unternehmen beherrscht noch von diesen beherrscht wird, die Stimmrechte an Knorr-Bremse halten.

Zusätzlich zu dieser Mitteilung hat die US-Investmentbank Goldman Sachs die Aktien von Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 108 Euro und der Empfehlung "Buy" bewertet. Analystin Daniela Costa hebt hervor, dass das Unternehmen mit robusten Margen und einer zunehmenden Wachstumsdynamik glänzt. Ihrer Meinung nach wird die aktuelle Bewertung dem Ertragsprofil des Unternehmens nicht gerecht.

Die Veröffentlichung der Original-Studie durch Goldman Sachs fand am 28. November 2025 statt. Diese positive Einschätzung der Analysten könnte das Interesse an den Aktien von Knorr-Bremse weiter steigern und zu einer Stabilisierung oder sogar einem Anstieg des Aktienkurses führen.

Insgesamt zeigt die Stimmrechtsmitteilung von Knorr-Bremse, dass das Unternehmen weiterhin von institutionellen Investoren, wie der Norges Bank, unterstützt wird, während die positive Marktanalyse von Goldman Sachs auf das Potenzial des Unternehmens hinweist, in einem wettbewerbsintensiven Markt erfolgreich zu sein.

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,18 % und einem Kurs von 91,40EUR auf Tradegate (28. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.