Sinkende Heizungsabsätze: Wärmepumpen boomen, Gas und Öl im Rückgang!

Die Heizungsindustrie in Deutschland steht vor erheblichen Herausforderungen, da die Absatzzahlen weiterhin sinken, trotz eines signifikanten Anstiegs bei Wärmepumpen. Laut dem Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) wurden bis Oktober 2025 rund 529.000 Heizungen verkauft, was einem Rückgang von 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese Entwicklung könnte zu einem der schwächsten Ergebnisse der letzten zehn Jahre führen, was nicht nur das Wachstum und die Wertschöpfung in der Branche gefährdet, sondern auch Arbeitsplätze in der Heizungsindustrie bedroht. Zudem wird die Erreichung der Klimaziele im Gebäudesektor zunehmend erschwert.

Positiv hervorzuheben ist der Absatz von Wärmepumpen, der um 57 Prozent auf etwa 255.000 Geräte gestiegen ist. Insbesondere Luft-Wasser-Wärmepumpen dominieren mit 241.500 verkauften Einheiten. Für das Gesamtjahr 2025 erwartet der BDH einen Absatz von rund 284.000 Wärmepumpen, was einem Anstieg von 47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Auch der Markt für Biomasse-Heizungen zeigt Anzeichen einer Erholung, mit einem Plus von 25 Prozent auf 25.500 verkaufte Geräte, obwohl dies auf einem niedrigen Niveau geschieht.