Sinkende Heizungsabsätze: Wärmepumpen boomen, Gas und Öl im Rückgang!
Die Heizungsindustrie in Deutschland steht vor erheblichen Herausforderungen, da die Absatzzahlen weiterhin sinken, trotz eines signifikanten Anstiegs bei Wärmepumpen. Laut dem Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) wurden bis Oktober 2025 rund 529.000 Heizungen verkauft, was einem Rückgang von 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese Entwicklung könnte zu einem der schwächsten Ergebnisse der letzten zehn Jahre führen, was nicht nur das Wachstum und die Wertschöpfung in der Branche gefährdet, sondern auch Arbeitsplätze in der Heizungsindustrie bedroht. Zudem wird die Erreichung der Klimaziele im Gebäudesektor zunehmend erschwert.
Positiv hervorzuheben ist der Absatz von Wärmepumpen, der um 57 Prozent auf etwa 255.000 Geräte gestiegen ist. Insbesondere Luft-Wasser-Wärmepumpen dominieren mit 241.500 verkauften Einheiten. Für das Gesamtjahr 2025 erwartet der BDH einen Absatz von rund 284.000 Wärmepumpen, was einem Anstieg von 47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Auch der Markt für Biomasse-Heizungen zeigt Anzeichen einer Erholung, mit einem Plus von 25 Prozent auf 25.500 verkaufte Geräte, obwohl dies auf einem niedrigen Niveau geschieht.
Im Gegensatz dazu verzeichneten Gasheizungen einen Rückgang von 35 Prozent auf 229.500 Einheiten, während der Absatz von Ölheizungen um 77 Prozent auf nur 19.000 fiel. Der BDH führt die schwache Nachfrage auf die anhaltende Verunsicherung der Verbraucher zurück, die seit 2024 besteht. Die emotional geführte Debatte um das Heizungsgesetz hat dazu beigetragen, dass viele potenzielle Käufer zögern.
Für das Gesamtjahr 2025 rechnet der BDH mit insgesamt etwa 616.000 abgesetzten Heizungen, was ebenfalls einem Minus von 14 Prozent entspricht. Der Verband appelliert an die Bundesregierung, umgehend für Planungssicherheit und Klarheit bei den ordnungsrechtlichen Vorgaben zu sorgen. Die Branche benötigt Verlässlichkeit, insbesondere in Bezug auf Förderungen, CO2-Bepreisung und Energiepreise, um die Unsicherheiten zu beseitigen und das Vertrauen der Verbraucher zurückzugewinnen.
Kohlendioxid wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 83,06EUR auf Ariva Indikation (28. November 2025, 18:59 Uhr) gehandelt.
