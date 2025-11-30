LR Health & Beauty SE: Erfolgreiche Anleihe und neue Strategien für 2026!

LR Health & Beauty SE, mit Sitz in Ahlen, ist ein führendes Unternehmen im Bereich Social Commerce und vertreibt hochwertige Gesundheits- und Schönheitsprodukte in 32 Ländern. Das Unternehmen hat sich seit seiner Gründung 1985 als „People Business“ etabliert, das den persönlichen Austausch und die individuelle Beratung in den Mittelpunkt stellt. Besonders in Zeiten des Wandels in der Arbeitswelt spricht das Geschäftsmodell Menschen an, die nach mehr Flexibilität und finanzieller Unabhängigkeit streben.

Die LR Health & Beauty SE hat am 28. November 2025 erfolgreich ein schriftliches Verfahren im Rahmen ihrer Anleihe 2024/2028 abgeschlossen. Dieses Verfahren wurde am 14. November 2025 eingeleitet, um vorübergehende Verzichtserklärungen bezüglich der Stundung von Zinszahlungen und der Nichteinhaltung des Maintenance Tests, einschließlich des Leverage Covenants, bis zum 28. Februar 2026 zu beantragen. Die Abstimmung endete am selben Tag um 15:00 Uhr MEZ, wobei eine ausreichende Anzahl an Stimmen abgegeben wurde, um die Beschlussfähigkeit zu erreichen. Die erforderliche Mehrheit stimmte für die beantragten Verzichtserklärungen, die somit sofort in Kraft traten.

Zusätzlich zu den Neuigkeiten zur Anleihe hat das Unternehmen auch die finalen Zahlen für das dritte Quartal 2025 veröffentlicht. Der Umsatz betrug 66,0 Millionen Euro, was einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Für die ersten neun Monate des Jahres 2025 wurde ein Gesamtumsatz von 208,8 Millionen Euro erzielt. Das EBITDA lag im dritten Quartal bei 2,9 Millionen Euro, was ebenfalls einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Trotz der herausfordernden Marktbedingungen, die durch eine schwache Verbraucherstimmung geprägt sind, konnten zwei neu eingeführte Duftkollektionen im September positive Impulse setzen.

CEO Jörg Körfer betonte die Notwendigkeit, die LR Gruppe operativ und finanziell auf ein solides Fundament zu stellen. Das Unternehmen plant, einen klaren Aktionsplan zu entwickeln, um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und die Herausforderungen des Marktes besser zu adressieren. Die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2025 bleibt unverändert, mit einem erwarteten Umsatz zwischen 276 und 281 Millionen Euro und einem EBITDA von 17 bis 20 Millionen Euro.

Insgesamt zeigt LR Health & Beauty SE eine proaktive Herangehensweise an die aktuellen Herausforderungen und strebt an, seine Marktposition durch strategische Initiativen zu festigen.

LR Health & Beauty Unternehmensanleihe 9,521 % bis 03/28 wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 42,15EUR auf Stuttgart (28. November 2025, 21:45 Uhr) gehandelt.