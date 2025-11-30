United Labels AG: Optimismus für Weihnachtsgeschäft trotz Rückgang der Zahlen!

Trotz der rückläufigen Zahlen in den ersten drei Quartalen zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich für das vierte Quartal. Besonders hervorzuheben ist, dass im Vergleich zum Vorjahr deutlich mehr Großkunden-Weihnachtsaktionen geplant sind, was auf ein potenziell starkes Weihnachtsgeschäft hindeutet. Einige dieser Aktionen wurden sogar vom dritten ins vierte Quartal verschoben, was die Umsatzchancen weiter erhöht.

Die United Labels AG, ein führender europäischer Hersteller im Bereich Medien und Entertainment, hat am 29. November 2025 ihre Geschäftszahlen für die ersten neun Monate des Jahres veröffentlicht und blickt optimistisch auf das bevorstehende Weihnachtsgeschäft. Der Konzernumsatz belief sich in diesem Zeitraum auf 11,9 Millionen Euro, was im Vergleich zum Vorjahr (14,7 Millionen Euro) einen Rückgang darstellt. Das EBITDA lag bei 0,9 Millionen Euro (Vorjahr: 1,3 Millionen Euro), während das EBIT mit 0,7 Millionen Euro (Vorjahr: 1,1 Millionen Euro) ebenfalls gesunken ist. Der Konzernjahresüberschuss betrug 0,2 Millionen Euro, was einer Umsatzrendite von 1,7 % entspricht.

Das Online-Geschäft der Elfen Service GmbH hat sich stabil gehalten und erreichte ebenfalls 1,6 Millionen Euro, was dem hohen Vorjahresniveau entspricht. Zudem konnte das Unternehmen einen neuen großen E-Commerce-Partner für das Weihnachtsgeschäft gewinnen, was die Erwartungen an die Verkaufszahlen weiter anhebt.

Der Auftragsbestand zum Stichtag 30. September 2025 stieg auf 11,8 Millionen Euro, im Vergleich zu 11,4 Millionen Euro im Vorjahr. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass viele Kundenaufträge zunehmend später platziert werden, was eine Herausforderung für die Planung darstellt.

Die United Labels AG ist ein börsennotiertes Familienunternehmen, das im Prime Standard gelistet ist. Mit über 40 Lizenzverträgen entwickelt und vertreibt das Unternehmen Produkte wie Bekleidung, Heimtextilien und Geschenkartikel für bekannte Marken wie Paw Patrol, Peppa Pig, Snoopy und Harry Potter. Die Partnerschaften mit bedeutenden Medien- und Entertainment-Unternehmen sowie namhaften Handelspartnern aus verschiedenen Vertriebskanälen stärken die Marktposition von United Labels.

Insgesamt erwartet die United Labels AG, dass das Weihnachtsgeschäft und die positive Entwicklung im Gesamtjahr die Vorjahresergebnisse übertreffen werden, was die langfristige Stabilität und das Wachstum des Unternehmens unterstreicht.

Die United Labels Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,52 % und einem Kurs von 1,220EUR auf Tradegate (28. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.