Preise in NRW: Lebensmittel explodieren, Energiekosten im Wandel!
Im November 2024 blieb der Preisanstieg in Nordrhein-Westfalen stabil und erreichte im Vergleich zum Vorjahresmonat einen Anstieg von 2,3 Prozent, wie das Statistische Landesamt in Düsseldorf berichtete. Dieser Wert entspricht dem Anstieg, der bereits in den beiden Vormonaten September und Oktober verzeichnet wurde. Besonders auffällig war der Preisanstieg bei bestimmten Lebensmitteln: Bohnenkaffee verteuerte sich um 22,4 Prozent, Pralinen um 22,1 Prozent und Schokoladentafeln um 19,3 Prozent. Im Gegensatz dazu sanken die Preise für Butter um 20,5 Prozent, für Weintrauben um 20,1 Prozent und für Kartoffeln um 16,2 Prozent. Insgesamt stiegen die Preise für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke um 1,9 Prozent.
Im Bereich der Haushaltsenergien gab es gemischte Entwicklungen: Während Strom um 2,6 Prozent und Fernwärme um 1,7 Prozent teurer wurden, sanken die Preise für Heizöl um 2,4 Prozent und für Gas um 0,2 Prozent. Auch die Kosten für Dienstleistungen in der Gastronomie stiegen, mit einem Anstieg von 4,8 Prozent für Restaurantbesuche. Versicherungen verteuerten sich im Durchschnitt um 5,2 Prozent, während Pauschalreisen um 7,1 Prozent teurer wurden.
Ein bemerkenswerter Preisanstieg wurde auch bei Gurken festgestellt, die seit Oktober um 35,5 Prozent teurer wurden. Im Vergleich zu den Vormonaten gab es jedoch auch Rückgänge: So sanken die Preise für vegetarische und vegane Getreideprodukte um 5,9 Prozent, für Butter um 4,0 Prozent und für Kartoffeln um 3,7 Prozent.
In Bayern blieb die Inflation im November bei 2,2 Prozent, was dem Niveau des Vormonats entspricht. Hier gab es ebenfalls signifikante Preisänderungen in verschiedenen Bereichen. Viele Elektrogeräte wurden im November günstiger, was möglicherweise auf Rabatte im Rahmen des Black Friday zurückzuführen ist. Heizöl hingegen verteuerte sich um 4,1 Prozent, was auf die beginnende Heizsaison zurückzuführen sein könnte. Die Preise für Pauschalreisen stiegen ebenfalls um 7,1 Prozent, während die Wohnungsnebenkosten um 3,9 Prozent zulegten. Im Lebensmittelbereich stiegen die Preise insgesamt um 1,6 Prozent, wobei Gemüse um 3 Prozent günstiger wurde, während Butter und Olivenöl deutlich teurer wurden.
Heizöl wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,25 % und einem Kurs von 2,306USD auf Ariva Indikation (28. November 2025, 20:44 Uhr) gehandelt.
