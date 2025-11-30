Preise in NRW: Lebensmittel explodieren, Energiekosten im Wandel!

Im November 2024 blieb der Preisanstieg in Nordrhein-Westfalen stabil und erreichte im Vergleich zum Vorjahresmonat einen Anstieg von 2,3 Prozent, wie das Statistische Landesamt in Düsseldorf berichtete. Dieser Wert entspricht dem Anstieg, der bereits in den beiden Vormonaten September und Oktober verzeichnet wurde. Besonders auffällig war der Preisanstieg bei bestimmten Lebensmitteln: Bohnenkaffee verteuerte sich um 22,4 Prozent, Pralinen um 22,1 Prozent und Schokoladentafeln um 19,3 Prozent. Im Gegensatz dazu sanken die Preise für Butter um 20,5 Prozent, für Weintrauben um 20,1 Prozent und für Kartoffeln um 16,2 Prozent. Insgesamt stiegen die Preise für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke um 1,9 Prozent.

Im Bereich der Haushaltsenergien gab es gemischte Entwicklungen: Während Strom um 2,6 Prozent und Fernwärme um 1,7 Prozent teurer wurden, sanken die Preise für Heizöl um 2,4 Prozent und für Gas um 0,2 Prozent. Auch die Kosten für Dienstleistungen in der Gastronomie stiegen, mit einem Anstieg von 4,8 Prozent für Restaurantbesuche. Versicherungen verteuerten sich im Durchschnitt um 5,2 Prozent, während Pauschalreisen um 7,1 Prozent teurer wurden.