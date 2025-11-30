JPMorgan reduziert Stimmrechte an SAF-HOLLAND SE: Was bedeutet das für Investoren?

Die Mitteilung bezieht sich auf den Erwerb bzw. die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten sowie auf abgestimmtes Verhalten. Der Mitteilungspflichtige ist die JPMorgan Asset Management (UK) Limited mit Sitz in London, Großbritannien. Am 25. November 2025 wurde eine Schwellenberührung festgestellt, die die Stimmrechtsanteile des Mitteilungspflichtigen betrifft.

Am 28. November 2025 veröffentlichte die SAF-HOLLAND SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die über EQS News verbreitet wurde. Diese Mitteilung informiert über Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, das seinen Sitz in Bessenbach, Deutschland, hat. Der Legal Entity Identifier (LEI) der SAF-HOLLAND SE lautet 222100QJQLUJHWREL058.

Laut der Mitteilung hält JPMorgan Asset Management nun 2,96 % der Stimmrechte an SAF-HOLLAND SE, was einen Rückgang im Vergleich zur letzten Mitteilung darstellt, in der ein Anteil von 4,99 % angegeben wurde. Die Gesamtzahl der Stimmrechte des Unternehmens beträgt 45.394.302. Der Anteil der Stimmrechte, die direkt gehalten werden, beträgt 0, während 1.342.031 Stimmrechte zugerechnet werden, was 2,96 % entspricht.

Die Mitteilung enthält auch Informationen zu den Stimmrechtsbeständen, die nach den §§ 33 und 34 WpHG aufgeschlüsselt sind. Es werden keine Instrumente aufgeführt, die unter § 38 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 2 WpHG fallen, was bedeutet, dass der Mitteilungspflichtige keine weiteren Stimmrechte durch Derivate oder ähnliche Finanzinstrumente hält.

Zusätzlich wird in der Mitteilung klargestellt, dass der Mitteilungspflichtige weder beherrscht wird noch andere Unternehmen beherrscht, die Stimmrechte an SAF-HOLLAND SE halten. Dies gibt einen Einblick in die Eigentümerstruktur und die Stimmrechtsverhältnisse des Unternehmens.

Die Veröffentlichung dieser Stimmrechtsmitteilung ist Teil der gesetzlichen Meldepflichten, die darauf abzielen, Transparenz im Aktienmarkt zu gewährleisten und Investoren über relevante Änderungen in der Eigentümerstruktur zu informieren. Die SAF-HOLLAND SE ist ein bedeutender Akteur in der Nutzfahrzeugindustrie und ist bekannt für ihre Produkte im Bereich der Anhänger- und Fahrwerksysteme.

Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 14,50EUR auf Tradegate (28. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.