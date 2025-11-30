Dürr AG: Finanzberichte 2026 – Positive Entwicklung und starke Margen!

Der Jahresfinanzbericht der Dürr AG wird sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache am 31. März 2026 veröffentlicht. Der Konzern-Jahresfinanzbericht wird ebenfalls am 26. März 2026 in beiden Sprachen bereitgestellt. Darüber hinaus wird der Konzern-Finanzbericht für das zweite Quartal (Halbjahr) am 6. August 2026 veröffentlicht. Alle Berichte sind auf den entsprechenden Investor-Relations-Seiten der Dürr-Website zugänglich.

Die Dürr Aktiengesellschaft, ein führender Anlagenbauer mit Schwerpunkt auf Automatisierung, Digitalisierung und Energieeffizienz, hat eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte veröffentlicht. Diese Mitteilung, die gemäß den §§ 114, 115 und 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) erfolgt, informiert über die bevorstehenden Termine für die Veröffentlichung von Jahres- und Konzernfinanzberichten.

In Bezug auf die aktuelle Geschäftsentwicklung hat die Dürr AG im dritten Quartal 2025 sowie in den ersten neun Monaten des Jahres eine signifikante Verbesserung der operativen Ertragskraft erzielt. Trotz eines Auftragseingangs, der von makroökonomischen Unsicherheiten, insbesondere in Bezug auf die Zollpolitik, und einem starken Vorjahr beeinflusst wurde, zeigt sich eine positive Entwicklung in der operativen Marge. Das EBIT vor Sondereffekten stieg im dritten Quartal 2025 um 40 % auf 69,0 Millionen Euro, was einer Marge von 6,6 % entspricht, im Vergleich zu 4,7 % im Vorjahresquartal.

Kumuliert über die ersten neun Monate des Jahres 2025 erhöhte sich das EBIT vor Sondereffekten um 9 % auf 150,1 Millionen Euro, was einer Marge von 4,9 % entspricht. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Dürr AG auf einem guten Weg ist, die für das Gesamtjahr 2025 angestrebte Marge von 4,5 bis 5,5 % zu erreichen. Die Maßnahmen zur Kosteneffizienz und die Fokussierung auf margenstarke Projekte zeigen somit Wirkung.

Die Dürr AG, mit Sitz in Bietigheim-Bissingen, gilt als „Hidden Champion“ unter den Anlagenbauern und spielt eine entscheidende Rolle bei der Sicherstellung hocheffizienter Fertigungsprozesse, die die Wettbewerbsfähigkeit zahlreicher Unternehmen unterstützen. Die bevorstehenden Finanzberichte werden daher mit großem Interesse von Investoren und Marktanalysten erwartet.

Die Duerr Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,46 % und einem Kurs von 19,50EUR auf Tradegate (28. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.