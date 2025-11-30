Rendite statt Zinsen
Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung
Eine Rendite von +3,83 % klingt verlockend – doch wie stabil ist die Ausschüttung wirklich? Diese Aktie punktet mit verlässlichem Cashflow und stetigem Wachstum.
H&R Block ist ein führender Anbieter von Steuerberatungsdiensten in den USA, bekannt für seine Kombination aus persönlichem Service und digitalen Lösungen. Hauptkonkurrenten sind TurboTax und Jackson Hewitt. Das Unternehmen hebt sich durch sein umfangreiches Filialnetzwerk und die Integration von Online- und Offline-Diensten ab.
Dividenden & passives Einkommen: Mit H.& R.Block nachhaltige Einkommensströme aufbauen
H.& R.Block gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,83 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+12,47 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 8,36 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote
wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in H.& R.Block investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +130,57 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
H.& R.Block weißt eine Marktkapitalisierung von 4,60 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,83 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
H.& R.Block Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.11.2025
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die H.& R.Block Aktie. Mit einer Performance von +1,11 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?
Beispielrechnung für 12.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,83 %, eine Investition von etwa 313.316€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|1,680000
|+12,00 %
|+3,83 %
|2025
|1,50
|+17,19 %
|+2,56 %
|2024
|1,280000
|+10,34 %
|+2,78 %
|2023
|1,160000
|+7,41 %
|+3,06 %
Warum H.& R.Block für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,83 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +12,47 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 8,36
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
H.& R.Block Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-4,74 %
|1 Monat
|-20,26 %
|3 Monate
|-17,35 %
|1 Jahr
|-35,93 %
Informationen zur H.& R.Block Aktie
Es gibt 126 Mio. H.& R.Block Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,60 Mrd. € wert.
H.& R.Block Aktie jetzt kaufen?
Ob die H.& R.Block Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur H.& R.Block Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.