Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung

H&R Block ist ein führender Anbieter von Steuerberatungsdiensten in den USA, bekannt für seine Kombination aus persönlichem Service und digitalen Lösungen. Hauptkonkurrenten sind TurboTax und Jackson Hewitt. Das Unternehmen hebt sich durch sein umfangreiches Filialnetzwerk und die Integration von Online- und Offline-Diensten ab.

Dividenden & passives Einkommen: Mit H.& R.Block nachhaltige Einkommensströme aufbauen

H.& R.Block gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,83 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +12,47 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 8,36 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

