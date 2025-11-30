KuCoin EU erhält MiCAR-Lizenz für die Bereitstellung regulierter Dienstleistungen im Bereich digitale Vermögenswerte in Europa

Die Genehmigung stellt einen wichtigen Fortschritt in der globalen Compliance-Roadmap von KuCoin dar und bedeutet, dass das Unternehmen erfolgreich die Anforderungen eines der umfassendsten und strengsten Regulierungsrahmen für digitale Vermögenswerte weltweit erfüllt.

WIEN, 30. November 2025 /PRNewswire/ -- KuCoin, eine weltweit führende Krypto-Plattform, die auf Vertrauen basiert, gab heute bekannt, dass ihre europäische Tochtergesellschaft, die KuCoin EU Exchange GmbH (KuCoin EU), offiziell eine Lizenz gemäß der Verordnung über Märkte für Krypto-Assets (MiCAR) in Österreich erhalten hat. Diese Zulassung ermöglicht es KuCoin EU, vollständig konforme Dienstleistungen im Bereich digitale Vermögenswerte in 29 Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR, mit Ausnahme von Malta) anzubieten.

MiCAR gilt weithin als eines der strengsten, strukturiertesten und zukunftsorientiertesten Regulierungssysteme für digitale Vermögenswerte weltweit. Durch die Sicherung der Lizenz über seine lokale EU-Niederlassung stärkt KuCoin seine Position als compliance-konforme globale Börse und bekräftigt sein Engagement, unter den weltweit vertrauenswürdigsten Regulierungssystemen zu operieren.

Dieser Erfolg baut auf der umfassenden globalen Compliance-Expansion von KuCoin auf, darunter die Erlangung der AUSTRAC-Registrierung als digitale Währungsbörse in Australien im November dieses Jahres sowie die Verbesserung seiner Compliance-Infrastruktur in mehreren wichtigen Rechtsordnungen. Die MiCAR-Zulassung ermöglicht es KuCoin EU, Millionen von europäischen Nutzern sichere, transparente und konforme Dienstleistungen unter einem einheitlichen, hochintegrierten Regulierungsrahmen anzubieten.

BC Wong, CEO von KuCoin, kommentierte:

„Die Erlangung der MiCAR-Lizenz mit unserer lokalen Niederlassung in Österreich ist ein entscheidender Meilenstein in der langfristigen Vertrauens- und Compliance-Strategie von KuCoin. Das europäische MiCAR-Rahmenwerk stellt einen der weltweit höchsten Regulierungsstandards dar, und wir sind stolz darauf, diesen Maßstab zu erfüllen. Als Teil unseres 2-Milliarden-Dollar-Vertrauensprojekts wird KuCoin weiterhin eine transparente, glaubwürdige und sicherheitsorientierte Web3-Infrastruktur aufbauen, die das Vertrauen der Nutzer stärkt und das verantwortungsvolle Wachstum der Digital Asset-Branche unterstützt."