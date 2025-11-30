    StartseitevorwärtsAnleihenvorwärtsFussGels-Schalk bis 11/30 AnleihevorwärtsNachrichten zu FussGels-Schalk bis 11/30
    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 48/25

    In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.

    Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 48/25
    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    Insiderkäufe vom 24.11.25 bis 30.11.25

    Unternehmen Anzahl Volumen Stücke
    Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.
    		1 166,00 Tsd. 166 Stk.
    RENK Group AG
    		2 130,17 Tsd. 2,64 Tsd. Stk.
    Siemens Aktiengesellschaft
    		2 99,85 Tsd. 440 Stk.
    E.ON SE
    		1 99,82 Tsd. 6,55 Tsd. Stk.
    Pentixapharm Holding AG
    		1 99,29 Tsd. 70,92 Tsd. Stk.
    AMADEUS FIRE AG
    		1 22,44 Tsd. 500 Stk.
    ABO Energy GmbH & Co. KGaA
    		1 21,14 Tsd. 400 Stk.
    Instone Real Estate Group SE
    		1 20,00 Tsd. 2,71 Tsd. Stk.
    Multitude AG
    		1 12,10 Tsd. 2,00 Tsd. Stk.
    learnd SE
    		1 9,30 Tsd. 10,00 Tsd. Stk.

    Insiderverkäufe vom 24.11.25 bis 30.11.25

    Unternehmen Anzahl Volumen Stücke
    029 Group SE
    		2 9,75 Tsd. 302 Stk.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Directors Dealings
    11 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 48/25 In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.