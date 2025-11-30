Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 48/25
In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.
Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa
Insiderkäufe vom 24.11.25 bis 30.11.25
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|1
|166,00 Tsd.€
|166 Stk.
|2
|130,17 Tsd.€
|2,64 Tsd. Stk.
|2
|99,85 Tsd.€
|440 Stk.
|1
|99,82 Tsd.€
|6,55 Tsd. Stk.
|1
|99,29 Tsd.€
|70,92 Tsd. Stk.
|1
|22,44 Tsd.€
|500 Stk.
|1
|21,14 Tsd.€
|400 Stk.
|1
|20,00 Tsd.€
|2,71 Tsd. Stk.
|1
|12,10 Tsd.€
|2,00 Tsd. Stk.
|1
|9,30 Tsd.€
|10,00 Tsd. Stk.
Insiderverkäufe vom 24.11.25 bis 30.11.25
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|2
|9,75 Tsd.€
|302 Stk.
FussGels-Schalk bis 11/30
Wochenperformance:
Wochenperformance:
Platz 1
RENK Group
Wochenperformance: -4,24 %
Wochenperformance: -4,24 %
Platz 2
Siemens
Wochenperformance: +4,67 %
Wochenperformance: +4,67 %
Platz 3
E.ON
Wochenperformance: -0,16 %
Wochenperformance: -0,16 %
Platz 4
Pentixapharm Holding
Wochenperformance: +4,44 %
Wochenperformance: +4,44 %
Platz 5
Amadeus FiRe
Wochenperformance: -5,86 %
Wochenperformance: -5,86 %
Platz 6
ABO Energie Unternehmensanleihe 7,75 % bis 05/29
Wochenperformance: +0,89 %
Wochenperformance: +0,89 %
Platz 7
Instone Real Estate Group
Wochenperformance: +15,18 %
Wochenperformance: +15,18 %
Platz 8
Multitude
Wochenperformance: +2,58 %
Wochenperformance: +2,58 %
Platz 9
029 Group
Wochenperformance: +3,60 %
Wochenperformance: +3,60 %
Platz 10
learnd Registered (A)
Wochenperformance: 0,00 %
Wochenperformance: 0,00 %
Platz 11
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
11 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte