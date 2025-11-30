    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Warum die UNESCO die ostchinesische Stadt Wenzhou innerhalb eines halben Monats zweimal auszeichnet

    Beijing (ots/PRNewswire) - Die Stadt Wenzhou in der ostchinesischen Provinz
    Zhejiang wurde kürzlich zweimal von der Organisation der Vereinten Nationen für
    Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) für ihre praktischen Leistungen bei
    der Erhaltung des kulturellen Erbes, der Integration von Kultur und Tourismus
    und der Förderung einer nachhaltigen Entwicklung durch Kultur ausgezeichnet.

    Kürzlich fanden in Wenzhou die Konferenz für urbane Zusammenarbeit und
    Entwicklung an der maritimen Seidenstraße 2025 und die internationale
    Reisebürokonferenz statt. An der Hauptsitzung der Veranstaltung am 19. November
    nahmen über 300 Teilnehmer aus dem In- und Ausland teil.

    Die maritime Seidenstraße hat lange Zeit als wichtige Brücke für den Handel, den
    Dialog und den kulturellen Austausch zwischen dem alten China und der Welt
    gedient, sagte Ernesto Ottone Ramirez, stellvertretender Generaldirektor für
    Kultur bei der UNESCO, in seiner Videoansprache. Er wies darauf hin, dass
    Wenzhou, eine Stadt, die aufgrund von mehr als tausend Jahren Seehandel
    floriert, diesen beständigen Geist der Offenheit und Konnektivität verkörpert.

    Er würdigte die systematische Vorgehensweise von Wenzhou beim Schutz des
    kulturellen Erbes, der Integration von Kultur und Tourismus sowie der
    nachhaltigen Entwicklung durch Plattformen wie die Konferenz zur städtischen
    Zusammenarbeit und Entwicklung entlang der maritimen Seidenstraße.

    Am 3. November wurde eine Urkunde der UNESCO aus Paris nach Wenzhou gesandt, in
    der das entschlossene Engagement der Stadt für den Schutz der lokalen
    traditionellen Fertigkeiten gewürdigt wird. Darin heißt es, dass Wenzhou
    besonders herausragend ist, wenn es darum geht, wertvolles kulturelles Erbe wie
    historisches Wissen und alte chinesische Grammatik zu bewahren und zu schützen,
    und damit einen wichtigen Beitrag dazu leistet, die positive Rolle der Kultur
    bei der Förderung einer nachhaltigen Entwicklung zu nutzen.

    Als berühmte historische und kulturelle Stadt in China kann Wenzhou auf eine
    über 5.000 Jahre alte Zivilisationsgeschichte und eine mehr als 2.210 Jahre alte
    Stadtgeschichte zurückblicken. Derzeit gibt es 35 nationale, 159 provinziale und
    836 kommunale immaterielle Kulturgüter.

    In den letzten Jahren hat Wenzhou die kreative Umgestaltung und innovative
    Entwicklung von Arbeiten im Zusammenhang mit dem immateriellen Kulturerbe aktiv
    gefördert, entsprechende Workshops und Forschungszentren für internationale
    Kommunikation eingerichtet und die Integration des immateriellen Kulturerbes in
    das Bildungssystem sowie den häufigen Auftritt der lokalen Kultur auf der
    internationalen Bühne usw. vorangetrieben.

