Xinhua Silk Road
Warum die UNESCO die ostchinesische Stadt Wenzhou innerhalb eines halben Monats zweimal auszeichnet
Beijing (ots/PRNewswire) - Die Stadt Wenzhou in der ostchinesischen Provinz
Zhejiang wurde kürzlich zweimal von der Organisation der Vereinten Nationen für
Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) für ihre praktischen Leistungen bei
der Erhaltung des kulturellen Erbes, der Integration von Kultur und Tourismus
und der Förderung einer nachhaltigen Entwicklung durch Kultur ausgezeichnet.
Kürzlich fanden in Wenzhou die Konferenz für urbane Zusammenarbeit und
Entwicklung an der maritimen Seidenstraße 2025 und die internationale
Reisebürokonferenz statt. An der Hauptsitzung der Veranstaltung am 19. November
nahmen über 300 Teilnehmer aus dem In- und Ausland teil.
Zhejiang wurde kürzlich zweimal von der Organisation der Vereinten Nationen für
Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) für ihre praktischen Leistungen bei
der Erhaltung des kulturellen Erbes, der Integration von Kultur und Tourismus
und der Förderung einer nachhaltigen Entwicklung durch Kultur ausgezeichnet.
Kürzlich fanden in Wenzhou die Konferenz für urbane Zusammenarbeit und
Entwicklung an der maritimen Seidenstraße 2025 und die internationale
Reisebürokonferenz statt. An der Hauptsitzung der Veranstaltung am 19. November
nahmen über 300 Teilnehmer aus dem In- und Ausland teil.
Die maritime Seidenstraße hat lange Zeit als wichtige Brücke für den Handel, den
Dialog und den kulturellen Austausch zwischen dem alten China und der Welt
gedient, sagte Ernesto Ottone Ramirez, stellvertretender Generaldirektor für
Kultur bei der UNESCO, in seiner Videoansprache. Er wies darauf hin, dass
Wenzhou, eine Stadt, die aufgrund von mehr als tausend Jahren Seehandel
floriert, diesen beständigen Geist der Offenheit und Konnektivität verkörpert.
Er würdigte die systematische Vorgehensweise von Wenzhou beim Schutz des
kulturellen Erbes, der Integration von Kultur und Tourismus sowie der
nachhaltigen Entwicklung durch Plattformen wie die Konferenz zur städtischen
Zusammenarbeit und Entwicklung entlang der maritimen Seidenstraße.
Am 3. November wurde eine Urkunde der UNESCO aus Paris nach Wenzhou gesandt, in
der das entschlossene Engagement der Stadt für den Schutz der lokalen
traditionellen Fertigkeiten gewürdigt wird. Darin heißt es, dass Wenzhou
besonders herausragend ist, wenn es darum geht, wertvolles kulturelles Erbe wie
historisches Wissen und alte chinesische Grammatik zu bewahren und zu schützen,
und damit einen wichtigen Beitrag dazu leistet, die positive Rolle der Kultur
bei der Förderung einer nachhaltigen Entwicklung zu nutzen.
Als berühmte historische und kulturelle Stadt in China kann Wenzhou auf eine
über 5.000 Jahre alte Zivilisationsgeschichte und eine mehr als 2.210 Jahre alte
Stadtgeschichte zurückblicken. Derzeit gibt es 35 nationale, 159 provinziale und
836 kommunale immaterielle Kulturgüter.
In den letzten Jahren hat Wenzhou die kreative Umgestaltung und innovative
Entwicklung von Arbeiten im Zusammenhang mit dem immateriellen Kulturerbe aktiv
gefördert, entsprechende Workshops und Forschungszentren für internationale
Kommunikation eingerichtet und die Integration des immateriellen Kulturerbes in
das Bildungssystem sowie den häufigen Auftritt der lokalen Kultur auf der
internationalen Bühne usw. vorangetrieben.
Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/348535.html
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2834176/photo.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road
-warum-die-unesco-die-ostchinesische-stadt-wenzhou-innerhalb-eines-halben-monats
-zweimal-auszeichnet-302628579.html
Pressekontakt:
Shanshan Gu,
1054852417@qq.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/135504/6168963
OTS: Xinhua Silk Road Information Service
Dialog und den kulturellen Austausch zwischen dem alten China und der Welt
gedient, sagte Ernesto Ottone Ramirez, stellvertretender Generaldirektor für
Kultur bei der UNESCO, in seiner Videoansprache. Er wies darauf hin, dass
Wenzhou, eine Stadt, die aufgrund von mehr als tausend Jahren Seehandel
floriert, diesen beständigen Geist der Offenheit und Konnektivität verkörpert.
Er würdigte die systematische Vorgehensweise von Wenzhou beim Schutz des
kulturellen Erbes, der Integration von Kultur und Tourismus sowie der
nachhaltigen Entwicklung durch Plattformen wie die Konferenz zur städtischen
Zusammenarbeit und Entwicklung entlang der maritimen Seidenstraße.
Am 3. November wurde eine Urkunde der UNESCO aus Paris nach Wenzhou gesandt, in
der das entschlossene Engagement der Stadt für den Schutz der lokalen
traditionellen Fertigkeiten gewürdigt wird. Darin heißt es, dass Wenzhou
besonders herausragend ist, wenn es darum geht, wertvolles kulturelles Erbe wie
historisches Wissen und alte chinesische Grammatik zu bewahren und zu schützen,
und damit einen wichtigen Beitrag dazu leistet, die positive Rolle der Kultur
bei der Förderung einer nachhaltigen Entwicklung zu nutzen.
Als berühmte historische und kulturelle Stadt in China kann Wenzhou auf eine
über 5.000 Jahre alte Zivilisationsgeschichte und eine mehr als 2.210 Jahre alte
Stadtgeschichte zurückblicken. Derzeit gibt es 35 nationale, 159 provinziale und
836 kommunale immaterielle Kulturgüter.
In den letzten Jahren hat Wenzhou die kreative Umgestaltung und innovative
Entwicklung von Arbeiten im Zusammenhang mit dem immateriellen Kulturerbe aktiv
gefördert, entsprechende Workshops und Forschungszentren für internationale
Kommunikation eingerichtet und die Integration des immateriellen Kulturerbes in
das Bildungssystem sowie den häufigen Auftritt der lokalen Kultur auf der
internationalen Bühne usw. vorangetrieben.
Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/348535.html
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2834176/photo.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road
-warum-die-unesco-die-ostchinesische-stadt-wenzhou-innerhalb-eines-halben-monats
-zweimal-auszeichnet-302628579.html
Pressekontakt:
Shanshan Gu,
1054852417@qq.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/135504/6168963
OTS: Xinhua Silk Road Information Service
Autor folgen