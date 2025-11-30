Warum die UNESCO die ostchinesische Stadt Wenzhou innerhalb eines halben Monats zweimal auszeichnet

Beijing (ots/PRNewswire) - Die Stadt Wenzhou in der ostchinesischen Provinz

Zhejiang wurde kürzlich zweimal von der Organisation der Vereinten Nationen für

Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) für ihre praktischen Leistungen bei

der Erhaltung des kulturellen Erbes, der Integration von Kultur und Tourismus

und der Förderung einer nachhaltigen Entwicklung durch Kultur ausgezeichnet.



Kürzlich fanden in Wenzhou die Konferenz für urbane Zusammenarbeit und

Entwicklung an der maritimen Seidenstraße 2025 und die internationale

Reisebürokonferenz statt. An der Hauptsitzung der Veranstaltung am 19. November

nahmen über 300 Teilnehmer aus dem In- und Ausland teil.





Die maritime Seidenstraße hat lange Zeit als wichtige Brücke für den Handel, den

Dialog und den kulturellen Austausch zwischen dem alten China und der Welt

gedient, sagte Ernesto Ottone Ramirez, stellvertretender Generaldirektor für

Kultur bei der UNESCO, in seiner Videoansprache. Er wies darauf hin, dass

Wenzhou, eine Stadt, die aufgrund von mehr als tausend Jahren Seehandel

floriert, diesen beständigen Geist der Offenheit und Konnektivität verkörpert.



Er würdigte die systematische Vorgehensweise von Wenzhou beim Schutz des

kulturellen Erbes, der Integration von Kultur und Tourismus sowie der

nachhaltigen Entwicklung durch Plattformen wie die Konferenz zur städtischen

Zusammenarbeit und Entwicklung entlang der maritimen Seidenstraße.



Am 3. November wurde eine Urkunde der UNESCO aus Paris nach Wenzhou gesandt, in

der das entschlossene Engagement der Stadt für den Schutz der lokalen

traditionellen Fertigkeiten gewürdigt wird. Darin heißt es, dass Wenzhou

besonders herausragend ist, wenn es darum geht, wertvolles kulturelles Erbe wie

historisches Wissen und alte chinesische Grammatik zu bewahren und zu schützen,

und damit einen wichtigen Beitrag dazu leistet, die positive Rolle der Kultur

bei der Förderung einer nachhaltigen Entwicklung zu nutzen.



Als berühmte historische und kulturelle Stadt in China kann Wenzhou auf eine

über 5.000 Jahre alte Zivilisationsgeschichte und eine mehr als 2.210 Jahre alte

Stadtgeschichte zurückblicken. Derzeit gibt es 35 nationale, 159 provinziale und

836 kommunale immaterielle Kulturgüter.



In den letzten Jahren hat Wenzhou die kreative Umgestaltung und innovative

Entwicklung von Arbeiten im Zusammenhang mit dem immateriellen Kulturerbe aktiv

gefördert, entsprechende Workshops und Forschungszentren für internationale

Kommunikation eingerichtet und die Integration des immateriellen Kulturerbes in

das Bildungssystem sowie den häufigen Auftritt der lokalen Kultur auf der

internationalen Bühne usw. vorangetrieben.



Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/348535.html



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2834176/photo.jpg



View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road

-warum-die-unesco-die-ostchinesische-stadt-wenzhou-innerhalb-eines-halben-monats

-zweimal-auszeichnet-302628579.html



Pressekontakt:



Shanshan Gu,

1054852417@qq.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/135504/6168963

OTS: Xinhua Silk Road Information Service







