30 Prozent Kursplus trotz schwachem Q3: Startet 2G Energy jetzt richtig durch?

Doch hinter den schwachen Umsätzen steckt ein bemerkenswert robustes Fundament: Die Profitabilität hielt besser durch als erwartet, das EBIT traf trotz geringerer Erlöse die Prognosen. Und noch wichtiger: Der Auftragsbestand liegt mit rund 250 Millionen Euro auf Rekordniveau – plus 7 Prozent im Jahresvergleich. Laut Warburg Research dürften viele ERP-Probleme inzwischen gelöst sein, sodass im traditionell starken Schlussquartal ein deutlicher Umsatzsprung möglich ist.

Sowohl im Neuanlagengeschäft als auch im Servicebereich liefen die Umsätze schwächer. Besonders die Einführung eines neuen ERP-Systems bremste das Servicegeschäft in Deutschland bis in den Oktober hinein. Auch die späte Freigabe des deutschen Biomasse-Pakets sorgte im Anlagenvertrieb für Gegenwind.

Das Unternehmen aus dem Münsterland bringt gerade einmal 590 Millionen Euro Marktkapitalisierung auf die Waage. Doch 2G Energy hat sich clever an einer wichtigen Schnittstelle der Energiewende platziert: Als führender Hersteller von Blockheizkraftwerken (BHKW) und Anlagen zur dezentralen Energieversorgung auf Basis der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK).

Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente KWK-Anlagen im Leistungsbereich von 20 bis 4.500 kW, die mit Erdgas, Biogas, Wasserstoff und weiteren Schwachgasen betrieben werden können. Diese Kraftwerke erreichen Gesamtwirkungsgrade von 85 bis über 90 Prozent, da sowohl der erzeugte Strom als auch die Abwärme beim Kunden genutzt werden. 2G Energy ist mit über 9.000 installierten Anlagen weltweit vertreten.

Die Aktie von 2G hat in diesem Jahr bereits starke Kursgewinne verbucht. Zwischen dem Jahrestief im April und dem Jahreshoch im August konnten sich die Papiere fast verdoppeln. Nach den Zahlen am Montag konnte die Aktie im Laufe der Woche rund 29 Prozent hinzugewinnen.

Analysten sehen die Aussichten für 2026 klar intakt. Ab dem kommenden Jahr soll der deutsche Biomassemarkt durch höhere Ausschreibungsvolumina massiv anziehen. Allein daraus könnten über 50 Millionen Euro zusätzlicher Jahresumsatz entstehen. Hinzu kommt der geplante Ausbau steuerbarer Gaskraftwerkskapazitäten ab 2026 – ein Markt, in dem kleinere, schnell skalierbare Motorenlösungen wie die von 2G im Vorteil sind. Auch internationale Projekte, darunter in der Ukraine, eröffnen neue Chancen.

Ein dritter Wachstumstreiber: der Boom bei Rechenzentren. Der steigende Energiebedarf macht dezentrale, gasbetriebene Systeme attraktiv – zuverlässig, kosteneffizient und schnell lieferbar. Ab 2026 rechnet Warburg Research mit zunehmenden Großaufträgen, die zudem lukratives Servicegeschäft nach sich ziehen.

Trotz leicht gekürzter 2025er-Schätzungen bleibt Warburg bei Buy und einem Kursziel von 41 Euro. Nach dem jüngsten Rücksetzer sehen die Experten eine klare Kaufchance – mit Blick auf kräftiges Wachstum in den kommenden Jahren.

wallstreetONLINE hat mit dem CFO Friedrich Pehle auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt gesprochen. Auch er betont das starke Potenzial im Rechenzentrumsgeschäft. Weil neue Datacenter in Europa und den USA kaum noch einen Netzanschluss bekommen (Frankfurt: 6 bis 8 Jahre Wartezeit, ohne Garantie), müssen Betreiber umdisponieren. 2G hat eine eigene Datacenter-Division aufgebaut, steht bereits auf der Longlist globaler Ausschreibungen und der CEO tourt aktuell durch die USA, um Projekte vorzubereiten.

Entscheidend: Einzelaufträge im Bereich von 150 bis 300 MW sind möglich und damit in der Größenordnung eines gesamten 2G-Jahresoutputs. Solche Projekte werden zudem in Tranchen (z. B. 3 × 50 MW) abgerufen, so dass die Fertigung nicht blockiert wird. Die Nachfrage übersteigt das Angebot strukturell. 2G Energy rechnet schon innerhalb der nächsten 6 Wochen mit einem ersten Großauftrag und kalkuliert mit einem erheblichen Umsatz- und Ertragssprung (höhere Margen, da Service 24/7 notwendig) ab 2027.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die 2G ENERGY Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,65 % und einem Kurs von 32,95EUR auf Tradegate (28. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.





Die Jahresendrallye rollt an nicht bei Nvidia, Palantir & Co Jetzt Report kostenlos herunterladen!