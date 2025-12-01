Der TV-Kanal für Ihren Anlage-Erfolg! Informieren und nächsten Boom vorbereiten!

Marketingmitteilung (unentgeltlich, keine Vergütung, kein Auftrag durch den Emittenten) · Ersteller: Swiss Resource Capital AG und Commodity TV Vergütung: keine · Erstveröffentlichung: 01.12.2025, 05:56 Uhr (Europa/Berlin).

auch heute haben wir wieder ein interessantes Interview von der Precious Metals Summit Konferenz in Zürich für Sie im Gepäck.

Gold X2 Mining Inc. (WKN: A41GPN)

Gold X2 Mining: Aktualisierte Mineralressourcenschätzung noch für das 4. Quartal avisiert!

Gold X2 Mining Inc. (WKN: A41GPN) ist ein kanadisches Goldexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver, das sich auf das zu 100 % im Eigenbesitz befindliche Moss-Goldprojekt in Ontario konzentriert. Das Projekt weist eine indizierte Ressource von etwa 1,535 Mio. Unzen Gold bei 1,23 g/t und eine inferierte Ressource von etwa 5,198 Mio. Unzen bei 1,11 g/t auf. Mit einem aktiven Bohrprogramm über 50.000 Meter– davon rund 21.000 m zur Grade-Kontrolle und 29.000 m für regionale Exploration – bereitet das Unternehmen eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung (MRE) und eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsanalyse (PEA) vor, deren Veröffentlichung noch für das vierte Quartal 2025 geplant ist.

Metallurgisch überzeugt das Moss-Projekt mit einer sehr hohen Goldausbeute von rund 92 %. Die Infrastruktur ist exzellent ausgeprägt: Das Gelände ist über den Trans-Canada Highway angebunden, verfügt über Stromversorgung, Wasserzugang und Arbeitskräfte in der Nähe.

Gold X2 Mining Inc.

Hier geht’s zum Interview: https://www.commodity-tv.com/play/gold-x2-mining-updated-mineral-resou ...

Laufendes Bohrprogramm liegt voll im Plan und bestätigt hochgradige Zonen!

Erst kürzlich teilte das Unternehmen mit, dass im Rahmen des laufenden Bohrprogramms auf der Hauptzone des Moss Gold Project in Ontario 19 oberflächennah angelegte Bohrlöcher kontinuierliche und breite Goldmineralisierungen bestätigt haben.

Die Abschnitte reichen bis zu 78,4 m mit durchschnittlich 1,44 g/t Gold ab nur 15,6 m Tiefe und beinhalten Teilintervalle mit bis zu 11,59 g/t über 2 m. Diese Ergebnisse stützen das geologische Modell, zeigen Kontinuität der Lagerstätte und erhöhen das Vertrauen, dass hochgradige Zonen gezielt definiert werden können, was sich positiv auf die zukünftige Wirtschaftlichkeit des Projekts auswirken dürfte.

Mehr zu diesem spannenden Unternehmen finden Sie unter https://goldx2.com/

Precious Metals Summit, eine führende unabhängige Investmentkonferenz in der Schweiz, die sich auf Entdecker, Entwickler und aufstrebende Produzenten von Gold, Silber und vielen weiteren Rohstoffen konzentriert.

Der Rohstoffsektor ist heiß!

Achtung, möglicher Interessenkonflikt: Die im Artikel besprochenen Aktien sind oder können Bestandteil des SRC Mining Special Situations Zertifikat werden.

Wesentliche Risiken: Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind, Erfolgsaussichten aufgrund vielversprechendem Projekt

