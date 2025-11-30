Starke Ausschüttungen
Diese Aktie zahlt satte +5,34 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?
Dividendenjäger aufgepasst: Diese Aktie zahlt seit Jahren zuverlässig und steigert ihre Ausschüttung um +22,59 % jährlich. Ist das die perfekte Quelle für passives Einkommen?
Ingredion ist ein führender Anbieter von Inhaltsstoffen für die Lebensmittelindustrie, bekannt für seine Stärke- und Süßungsmittel. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert es mit Unternehmen wie Cargill und ADM. Die Innovationskraft und nachhaltige Praktiken sind seine Alleinstellungsmerkmale.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Ingredion nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Ingredion gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +5,34 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +22,59 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,62 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung
solide.
Wer vor fünf Jahren in Ingredion investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +38,42 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Ingredion verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +5,34 %.
Mit +5,34 % Dividendenrendite bietet Ingredion ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +22,59 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Ingredion für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +5,34 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 9,62.
Ingredion weißt eine Marktkapitalisierung von 5,89 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +5,34 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Ingredion Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.11.2025
Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Ingredion Aktie. Mit einer Performance von -0,02 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?
Beispielrechnung für 6.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 6.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +5,34 %, eine Investition von etwa 112.360€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2025
|72,00
|+63,64 %
|+5,34 %
|2024
|44,00
|+33,33 %
|+4,51 %
|2023
|33,00
|+10,00 %
|+4,90 %
|2022
|30,00
|+15,38 %
|+4,93 %
|2021
|26,00
|0,00 %
|+3,65 %
Warum Ingredion für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +5,34 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +22,59 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 9,62
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Ingredion Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-1,40 %
|1 Monat
|-8,18 %
|3 Monate
|-16,07 %
|1 Jahr
|-33,57 %
Informationen zur Ingredion Aktie
Es gibt 64 Mio. Ingredion Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,89 Mrd. € wert.
Ingredion Aktie jetzt kaufen?
Ob die Ingredion Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ingredion Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.