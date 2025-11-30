Diese Aktie zahlt satte +5,34 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?

Ingredion ist ein führender Anbieter von Inhaltsstoffen für die Lebensmittelindustrie, bekannt für seine Stärke- und Süßungsmittel. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert es mit Unternehmen wie Cargill und ADM. Die Innovationskraft und nachhaltige Praktiken sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Ingredion nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Ingredion gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +5,34 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +22,59 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,62 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Ingredion investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +38,42 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Ingredion verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +5,34 %.

Mit +5,34 % Dividendenrendite bietet Ingredion ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +22,59 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Ingredion für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +5,34 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 9,62.

Ingredion weißt eine Marktkapitalisierung von 5,89 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +5,34 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.