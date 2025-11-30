Top-Artikel der Kalenderwoche 48/25 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community
Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.
Gold: Noch ist das Schlimmste nicht überstanden
Nach der massiven Gold-Rallye bis Mitte Oktober, stürzte der Goldpreis unter die 4000-Dollar-Marke ab. Seitdem konsolidiert das Edelmetall. Noch ist aber nicht alles überstanden, meinen Experten.
Burry legt nach zum härtesten Schlag gegen Nvidia: "Es ist eindeutig Cisco"
Der Big-Short-Investor sieht Nvidia an einem gefährlichen Punkt der KI-Euphorie und warnt vor Strukturen wie zur Dotcom-Zeit. Mit seinem Cisco-Vergleich trifft er einen wunden Punkt des Marktes.
Alibaba greift Meta an – mit einer Brille, die mehr kann als erwartet
Alibaba bringt erstmals KI-Brillen mit eigener Qwen-Technologie auf den Markt und attackiert damit Metas Vorsprung. Der Konzern setzt auf ein breites Ökosystem.
Ölpreis vor dem Super-GAU? JPMorgan warnt vor Absturz auf 35 US-Dollar
Die Ölpreise haben sich am Mittwoch nur leicht bewegt – doch nach dem deutlichen Rücksetzer am Vortag bleibt der Markt nervös. Ein Frieden mit Russland und steigendes Angebot könnten den Preis weiter fallen lassen.
Bayer-Aktie schießt 10% ins Plus – das sind die Gründe!
Bayer hat in einer klinischen Studie Fortschritte mit Asundexian, einem Medikament zur Behandlung von Schlaganfällen, erzielt. Asundexian hat Blockbuster-Potenzial und katapultierte die Aktie direkt am Montag über 10% ins Plus.
Mehr Verteidigung, mehr Marge, mehr Renk? Der wahre Boom steht erst noch bevor
Renk präsentiert starke Ziele bis 2030. Doch der echte Wachstumsschub startet erst 2028. Was hinter der Verzögerung steckt und warum die Aktie trotzdem spannend bleibt.
Milliarden-Turbo gezündet: Neuer Gold-Deal entfacht Rallye im Edelmetallsektor
Wheaton Precious Metals Vereinbarung über einen 300 Millionen Goldstream treibt Reserven, Cashflow und Anlegerinteresse. Analysten heben trotz historisch hoher Bewertung die Ziele an.
Neues Verkaufssignal warnt vor Bitcoin-Blutbad – droht jetzt ein 60%-Einbruch?
Bitcoin stabilisiert sich nur mühsam – und ein historisch bearishes Signal lässt nichts Gutes ahnen. In der Vergangenheit führten ähnliche Muster zu Einbrüchen von bis zu 60 Prozent – die Nervosität steigt.