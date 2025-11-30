Top-Artikel der Kalenderwoche 48/25 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Nach der massiven Gold-Rallye bis Mitte Oktober, stürzte der Goldpreis unter die 4000-Dollar-Marke ab. Seitdem konsolidiert das Edelmetall. Noch ist aber nicht alles überstanden, meinen Experten.

Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Henkel KGaA Vz!

Der Big-Short-Investor sieht Nvidia an einem gefährlichen Punkt der KI-Euphorie und warnt vor Strukturen wie zur Dotcom-Zeit. Mit seinem Cisco-Vergleich trifft er einen wunden Punkt des Marktes.

Alibaba bringt erstmals KI-Brillen mit eigener Qwen-Technologie auf den Markt und attackiert damit Metas Vorsprung. Der Konzern setzt auf ein breites Ökosystem.

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch nur leicht bewegt – doch nach dem deutlichen Rücksetzer am Vortag bleibt der Markt nervös. Ein Frieden mit Russland und steigendes Angebot könnten den Preis weiter fallen lassen.

Bayer hat in einer klinischen Studie Fortschritte mit Asundexian, einem Medikament zur Behandlung von Schlaganfällen, erzielt. Asundexian hat Blockbuster-Potenzial und katapultierte die Aktie direkt am Montag über 10% ins Plus.

Renk präsentiert starke Ziele bis 2030. Doch der echte Wachstumsschub startet erst 2028. Was hinter der Verzögerung steckt und warum die Aktie trotzdem spannend bleibt.

Wheaton Precious Metals Vereinbarung über einen 300 Millionen Goldstream treibt Reserven, Cashflow und Anlegerinteresse. Analysten heben trotz historisch hoher Bewertung die Ziele an.

Bitcoin stabilisiert sich nur mühsam – und ein historisch bearishes Signal lässt nichts Gutes ahnen. In der Vergangenheit führten ähnliche Muster zu Einbrüchen von bis zu 60 Prozent – die Nervosität steigt.